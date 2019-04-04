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負面宣傳！女歌手Tesla黑屏求救 馬斯克推文回應被噓

2019-04-04 16:56經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國創作歌手雪瑞兒可洛（Sheryl Crow）3日在推特上發文求助，因為她的特斯拉（Tesla）電動車故障不知如何處理，引來網友七嘴八舌提供建議，連特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也回覆了，但他的建議馬上遭其他推特用戶噓爆。

財經新聞網站MarketWatch報導，雪瑞兒可洛原始推文說：「幫我！Tesla螢幕突然黑掉而且重新啟動也沒用，有沒有人知道該怎麼做？該退貨和退款嗎？」

此推文一出，迅速引來網友回應，有人用雪瑞兒可洛的歌名開她玩笑說：「特斯拉是妳『最愛的錯誤 』（favorite mistake）嗎？」另有人引用她寫的歌詞說，這經驗可謂「第一次傷得最深」（the first cut is the deepest）。

網友另提供五花八門的建議，例如勸她買其他廠牌的車、改叫Uber或Lyft等等。也有人認為不必擔心，因為執行長馬斯克本人會派員前來協助。

馬斯克並沒有這麼做，而是推文給雪瑞兒可洛一個建議，IT客戶人員看了這樣的建議可能覺得難為情。馬斯克推文說：「更改妳的螢幕偏好，從夜間模式改為自動。」

馬斯克的回覆立即引來一陣批評。例如網友Zack Kampf就語帶諷刺模仿語音客服系統說：「客戶服務，我是馬斯克，請稍候。」

截至MarketWatch記者發稿前，雪瑞兒可洛的推文被分享近200次，且有逾400人按「讚」，特斯 拉公司則尚未回應或發表評論。

倒是雪瑞兒可洛後來再度推文，強調她很喜愛這輛基本款特斯拉電動車，「不會過度花俏」，而且比她的迷你廂形車便宜。

在特斯拉車主論壇上，多年來一些車主也曾抱怨螢幕出類似狀況，通常在軟體更新後發生。網友給的建議林林總總，從「重新開機」（顯然雪瑞兒可洛也試過了）到「該回廠檢修了」都有。

但對特斯拉而言，這個「知名歌手特斯拉故障求救」插曲發生的時機很糟，就在這家電動車大廠即將公布第1季交車數據的時候，市場原本就擔心特斯拉能否達到華爾街分析師下修後的預期，雪瑞兒可洛的推文又為特斯拉做了負面宣傳。

特斯拉後來宣布，第1季交車數約6.3萬輛，包括5.09萬輛Model 3，都不如分析師預期。FactSet訪調分析師原先預期總交車數可達7.6萬輛，包括5.46萬輛Model 3。

特斯拉執行長馬斯克（見圖）回應歌手雪瑞兒可洛因電動車螢幕黑屏求助的推文，引來一陣...
特斯拉執行長馬斯克（見圖）回應歌手雪瑞兒可洛因電動車螢幕黑屏求助的推文，引來一陣批評。路透
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