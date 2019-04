負面宣傳!女歌手Tesla黑屏求救 馬斯克推文回應被噓

美國創作歌手雪瑞兒可洛(Sheryl Crow)3日在推特上發文求助,因為她的特斯拉(Tesla)電動車故障不知如何處理,引來網友七嘴八舌提供建議,連特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)也回覆了,但他的建議馬上遭其他推特用戶噓爆。

財經新聞網站MarketWatch報導,雪瑞兒可洛原始推文說:「幫我!Tesla螢幕突然黑掉而且重新啟動也沒用,有沒有人知道該怎麼做?該退貨和退款嗎?」

此推文一出,迅速引來網友回應,有人用雪瑞兒可洛的歌名開她玩笑說:「特斯拉是妳『最愛的錯誤 』(favorite mistake)嗎?」另有人引用她寫的歌詞說,這經驗可謂「第一次傷得最深」(the first cut is the deepest)。

網友另提供五花八門的建議,例如勸她買其他廠牌的車、改叫Uber或Lyft等等。也有人認為不必擔心,因為執行長馬斯克本人會派員前來協助。

馬斯克並沒有這麼做,而是推文給雪瑞兒可洛一個建議,IT客戶人員看了這樣的建議可能覺得難為情。馬斯克推文說:「更改妳的螢幕偏好,從夜間模式改為自動。」

馬斯克的回覆立即引來一陣批評。例如網友Zack Kampf就語帶諷刺模仿語音客服系統說:「客戶服務,我是馬斯克,請稍候。」

截至MarketWatch記者發稿前,雪瑞兒可洛的推文被分享近200次,且有逾400人按「讚」,特斯 拉公司則尚未回應或發表評論。

倒是雪瑞兒可洛後來再度推文,強調她很喜愛這輛基本款特斯拉電動車,「不會過度花俏」,而且比她的迷你廂形車便宜。

在特斯拉車主論壇上,多年來一些車主也曾抱怨螢幕出類似狀況,通常在軟體更新後發生。網友給的建議林林總總,從「重新開機」(顯然雪瑞兒可洛也試過了)到「該回廠檢修了」都有。

但對特斯拉而言,這個「知名歌手特斯拉故障求救」插曲發生的時機很糟,就在這家電動車大廠即將公布第1季交車數據的時候,市場原本就擔心特斯拉能否達到華爾街分析師下修後的預期,雪瑞兒可洛的推文又為特斯拉做了負面宣傳。