庫德洛：竊美智慧財產、強制技術轉讓 中國認了

2019-04-04 14:27 世界日報 華盛頓報導



庫德洛：中國認了竊取智慧財產／第九輪貿易談判有進展 但本周達成協議仍存疑 美聯社 分享 facebook

第九輪美中經貿高級別談判3日在華盛頓特區展開，白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)當日表示，談判進一步取得進展，中國在談判中首次承認竊取智慧財產權、強制技術轉讓及電腦駭客攻擊等美方多年來的合理指控，但兩國本周能否達成結束貿易戰的最終協議，目前仍無法確定。

庫德洛3日在「基督教科學箴言報」(Christian Science Monitor)舉辦的一場活動上表示，美中經貿談判進展良好，中國首次承認盜竊智慧財產權、強制技術轉讓及電腦駭客攻擊等問題，「(這些)中國之前都否認的，我認為這會促成好的協商。」

中國國務院副總理劉鶴率中方代表團，3日前往美國貿易代表署(USTR)，與貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)、財政部長米努勤(Steven Mnuchin)等官員會面。

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美中貿易分歧的癥結，即是美國指中國竊取美國技術及智財權，強迫美國公司轉移商業機密；美國為了對中國施壓，曾對從中國進口的2500億元商品加徵關稅，中國也以牙還牙對美國銷中的1100億元商品加徵關稅。

早先有媒體引述美國商會副總裁布倫特(Myron Brilliant)指出，美中貿易協議已敲定九成，目前專攻餘下的10%，但這也是最困難和棘手的部分；其中，就包括如何落實美國智慧財產權保護，以及如何確保中國兌現貿易協議承諾的執行機制等。

庫德洛：中國認了竊取智慧財產／第九輪貿易談判有進展 但本周達成協議仍存疑 分享 facebook

庫德洛說，即便是中國領導人習近平，在20國集團(G20)峰會會晤川普總統時，也釋放願意傾聽美國擔憂的信號。

「習並未說『不，我們沒有』，而是開放聽取意見。」庫德洛說，美方同時也從較低層官員聽到類似說法，「這是巨大的進步。」

他對雙方在本周縮小分歧持樂觀態度，表示這次談到許多之前從未觸及的議題，且在各層面都有進展；不過被美國司法部指控竊取商業機密的華為公司案，在此次貿易談判中並未觸及。

庫德洛說，美方目前把華為視作法律案。

庫德洛說，美中仍尚未達成協議，希望本周能更進一步；中方代表團會在華府談三天或更久，投資人也對此樂觀解讀，美股當日以小漲作收。

國會議員則多對持續數月的美中貿易談判持觀望態度，與川普總統關係密切的共和黨籍參議員葛理漢(Lindsey Graham，南卡州)表示，川普堅持改變是正確的，美國想要的是對兩國都好的雙贏結果，貿易協議不能只是名義上的協議，應是讓國會和總統信服、有執行機制的協議。

共和黨籍參議員提里斯(Thom Tillis，北卡州)尤其關心美國智慧財產權保護的問題，他認為這是美國面臨的一大長遠威脅；共和黨籍參議員葛拉斯理(Chuck Grassley，愛阿華州)表示，美方希望在4月底之前達成協議。