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臉部辨識軟體也搞種族和性別歧視？

2019-04-04 12:08聯合報 記者季晶晶╱即時報導

麻省理工學院（MIT）研究人員喬伊．布蘭維妮（Joy Buolamwini）發現，即使是知名科技業者開發的臉部辨識軟體，辨識深色皮膚人種時的錯誤率較高。亞馬遜公開批評她的研究方法，但一群人工智慧（AI）領域的專家挺她，呼籲亞馬遜停止出售臉部辨識軟體給警方。

對於警方、政府機構、商場和住宅迅速採用臉部辨識技術，可能導致種族歧視和性別歧視等隱憂，布蘭維妮並非唯一示警者。許多其他研究人員已經指出，自大量資料找尋規律的AI系統也會學得有偏見。

由布蘭維妮領導的研究一年前發表，指出IBM、微軟和中國業者Face++建立的臉部辨識系統，按性別給人分類。深膚色女性是最容易出錯的族群，錯誤率高達34.7%，相較下，淺膚色男性的出錯率不及1%。該研究呼籲注意「緊急關注」此一偏見問題。

布蘭維妮已成立「演算法正義聯盟」，將她的學術研究與行動主義結合在一起。

這是因為這些偏見有時攸關生死：一項新近研究發現，可讓自駕汽車「看路」的電腦影像系統，較難辨認有深色皮膚的行人。

布蘭維妮的研究促使多數業者改善他們的系統--例如IBM今年發布擁有100萬張影像的新資料庫以提升分辨人臉的多樣性--她和多倫多大學研究人員合力進行的追蹤調查發現，IBM、微軟、Face++都有重大進展。

但根據1月下旬公布的研究結果，亞馬遜常認錯深膚色女性，被砲轟還停留在競爭對手一年前的水準。

亞馬遜駁斥布蘭維妮的說法，指其將臉部分析和臉部辨識混為一談，不當將衡量前者的方法用在評量後者。

採用亞馬遜Rekognition軟體自35萬張資料照中找嫌犯的奧瑞岡州華盛頓郡警長辦公室，也替亞馬遜講話，其資訊系統分析師艾茲瑪指出，最後把關的是人而非機器，電腦的偏見不會轉移成實際行動。

但有電腦界諾貝爾獎之稱「圖靈獎」得主班吉歐（Yoshua Bengio）在內的研究人員，批評亞馬遜的回應。

布蘭維妮的研究也吸引美國國會和州議會裡多位政治領袖注意，部分議員希望立法，對採用電腦影像工具分析人臉的用途設限。

美國麻省理工學院研究人員布蘭維妮發現，即使是知名科技業者開發的臉部辨識軟體也具有...
美國麻省理工學院研究人員布蘭維妮發現，即使是知名科技業者開發的臉部辨識軟體也具有「偏見」，辨識深色皮膚人種時錯誤率較高。美聯社
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