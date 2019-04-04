往中國、歐洲運送作業延誤 特斯拉Q1交車量下跌三成

2019-04-04 11:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



路透報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）第1季交車數量減少31%，首波運送到中國和歐洲市場的Model 3作業延誤，Model S和Model X的交車數不到去年第4季的一半。特斯拉表示，第1季的低交車率與最近幾波價格調整，對公司淨利會有負面影響。

特斯拉在2月已先發出警訊，表示公司第一季可能會虧損。

彭博報導，Model 3在第1季的交車數為50,900輛，低於預估的51,750輛。

儘管第1季交車數量未達分析師預期，特斯拉重申今年全年的交車數量要在36萬到40萬輛的目標不變。特斯拉說，第1季美國市場對3.5萬美元新車Model 3的訂單很多，已經超過車廠的產能。

分析師指出，到上月21日為止，特斯拉的交車量只有預定的一半，估計在季底還有10,600輛車還在運送途中。比起去年第4季底，只有1,900輛運送中，顯然物流管理又出了問題。

特斯拉第1季其他產量與重要交車數據數包括：

-- 總交車量，6.3萬輛。

-- Model S與Modle X，交車量12,100輛。