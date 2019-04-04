電子菸是否誘發癲癇 美食藥署要調查

2019-04-04 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



美國衛生官員正在調查電子菸是否可能誘發某些使用者出現癲癇，但目前仍無法確定電子菸是否為元兇。

美國食品藥品管理局（FDA）3日表示，FDA研究35起電子菸使用者癲癇發作的案例，對象多為年輕人。不過監管機構強調，目前仍不清楚電子菸是否該負責。FDA表示，他們有此顧慮，並鼓勵民眾利用網站回報相關問題。

相關案件可追溯自2010年，FDA或毒物控制中心接獲來自全美的相關通報。監管單位表示，他們發現案例2018年年中開始增加，雖然只占電子菸使用民眾極小比率，不過，當局未必能完全掌握這類食安或消費者議題，因為是由民眾主動通報。

多數電子菸將經調味的尼古丁溶液加熱變成可吸入的蒸氣。尼古丁中毒可能導致癲癇發作、抽搐、嘔吐和腦傷。FDA先前警告，嬰兒與幼童意外吞食尼古丁溶液，可能造成致命性的尼古丁中毒。

癲癇通常持續幾秒鐘或幾分鐘，很少會留下長期傷害，但這是神經失調的徵兆，需要醫療關注。

研究室的動物實驗發現，尼古丁與大腦過度亢奮有關係。紐約州水牛城羅斯威爾．帕克癌症研究所（Roswell Park Cancer Institute）的毒理學家馬切伊．戈尼威茨（Maciej Goniewicz）表示，目前需要進一步了解哪些種類的電子菸可能釋放足以造成癲癇的尼古丁濃度。

美國電子菸協會發言人康力（Gregory Conley）認為，電子菸和少數癲癇病例的關係不明，FDA的說法相當不負責任。他表示：「如果過去十年數百萬名電子菸的成人消費者未通報任何癲癇問題，這才是高度異常。」

這並非FDA首次提出電子菸的健康風險。先前FDA曾警告電子菸電池加熱過度，可能造成罕見燒燙傷和爆炸的情況。