特斯拉在德國的銷售直逼保時捷 全賴Model 3銷售大增

2019-04-03 23:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



美國電動車大廠特斯拉（Tesla）的Model 3在德國推出第二個月，銷售就飛快成長，幾乎要追平豪華跑車品牌保時捷（Porsche）。

根據德國聯邦汽車運輸管理局（KBA）的每月報告，包含Model S和Model Y在內的特斯拉汽車銷售，在3月成長至2,367輛，是2月在歐洲初登場時的五倍有餘，與福斯汽車（Volkswagen）旗下的保時捷銷售只差356輛。

保時捷3月銷售下滑9.5%，主要受更嚴格的歐洲排氣測試拖累，公司決定停產柴油車，旗下911及Macan系列車款將大改款也影響銷售。

儘管賓士（Mercedes-Benz）和寶馬（BMW）這些高檔車的銷售遙遙領先，但特斯拉仍超前知名豪華車品牌捷豹（Jaguar）、LandRover及本田汽車。

特斯拉今年頭三個月在德國的交車量為3,596輛，而整體汽車銷量微幅下滑0.2%至約88萬輛。在特斯拉銷售成長之際，德國的汽車製造商正加速實踐汽車電動化，例如奧迪（Audi）旗下的電動車E-tron已開始販售，而賓士電動休旅車EQC和保時捷電動跑車Taycan也將在今年亮相。