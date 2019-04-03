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三利多推升晶片類股勁揚，費半早盤大漲2.6%創新高

2019-04-03 23:09經濟日報 記者林聰毅╱即時報導

受到美中達成貿易協議的期望升高、野村證券旗下研究機構野村Instinet看好晶片製造商的長期成長，以及台積電宣布完成5奈米製程設計架構生態鏈等三大利多激勵，美國晶片類股3日早盤普遍勁揚，推升費城半導體指數上漲2.6%，再創歷史新高。

美股3日早盤晶片類股氣勢如虹，超微（AMD）跳漲9.1%、輝達勁升3.2%、英特爾上揚2.0%、賽靈思（Xilinx） 漲1.2%，台積電ADR漲1.2%。

費城半導體指數早盤一度強升2.75%至1,471的盤中歷史新高，今年來漲逾27%。

美股3日早盤晶片類股氣勢如虹，超微（AMD）跳漲9.1%。 路透
美股3日早盤晶片類股氣勢如虹，超微（AMD）跳漲9.1%。 路透
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