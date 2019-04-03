員工愈幸福公司報酬率愈高 科技業最顯著

2019-04-03 21:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



數據證實，員工愈是幸福，股東也笑開懷，尤以科技企業最為明顯。

根據杜拉克研究所（Drucker Institute），社會價值較高的股票平均比標普500指數帶來更高的報酬率，不論是過去一個月、一年、三年或五年皆是如此。今年初至今，社會價值高的股票和標普500指數的報酬率分別為17.4%和14.7%。

杜拉克企業效用指數包括100間市值中位數略低於410億美元的企業，這些被納入指數的業者在過去六年績效最為優異。科技股占比最高達34%，十大權值股中科技股就占八檔，蘋果、微軟、字母公司皆在前列。該指數結合標普500指數走勢，在2月公布走勢。

杜拉克企業效用指數個股的社會分數權重是基本面的兩倍。社會因素包括顧客滿意度、員工參與度、創新與社會責任。基本面則是納入股東權益報酬率（ROE）、盈餘品質及槓桿率。

企業文化應是最重要的貢獻。根據求職網站Glassdoor去年調查164間企業收集的3.5萬份評論，在納入其他因素後，員工滿意度較高的企業報酬率比滿度度較低者高約16%。以美國為例，在2009年至2015年名列富比士「最適合工作的企業」的投資組合，報酬率高出標普500指數84個百分點。Glassdoor相仿的「最適宜的工作場所」組成的投資組合，表現也優於大盤逾115個百分點。