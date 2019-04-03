美社群媒體巨擘 力阻澳洲嚴格監管法案

2019-04-03 20:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



包括Google、臉書、推特在內的美國科技團體警告說，澳洲提出的避免社群平台「武器化」法草案，恐有傷害美─澳安全合作以及大規模監控網際網路用戶的風險。

這項預定3日送交國會審查的法案，將對允許令人憎惡素材在其平台分享的社群媒體公司處以刑罰，並可能判處公司主管徒刑，即使社群媒體總部設在海外也會被究責。

美國企業還擔心，這項法案的條款可能要求業者要與澳洲警方分享內容資料，與美國法律相牴觸。這項法案還規定，可對觸法的社群媒體處以高達全球營收10%的罰款。

澳洲國會議員是在槍手血洗紐西蘭清真寺並且以社群媒體全程直播後，草擬堪稱最嚴格的社群媒體監管法案。

金融時報報導，美國企業憂心部分條款規定需向澳洲聯邦警察（AFP）分享資料內容，認為新法將改變社群媒體的監管方式，與現行美國及歐洲規範不同調。代表美國科技企業的遊說團體Digi致函澳洲政府：「這項新法案恐有破壞澳洲與美國根據『澄清境外合法使用網路法案 』（Cloud Act，又稱雲端法案）進行的重要安全合作」。「雲端法案」允許美國執法機關向法院聲請取得美國業者存在國內外伺服器的資料。

Digi表示，澳洲當局需修改法案，以移除主動與澳洲執法人員分享資料的義務。Didi還要求移除當內容與澳洲無關時也需知會澳洲警察等義務，「新法案應釐清，在違反美國法律時，美國供應商是否仍有義務與澳洲警方分享資料」。