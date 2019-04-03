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日經：日本顯示器準備接受宸鴻等台陸企業金援注資

2019-04-03 19:14經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

日經新聞3日報導，陷入困境的面板製造商日本顯示器公司（JDI）預期將同意台灣和大陸三家企業合組聯盟的出資紓困協議，金援規模介於600億至800億日圓（5.38億至7.17億美元）。

報導指出，JDI將在4月8日前召開董事會議，正式通過相關決議。一旦敲定協議，包括台灣觸控面板大廠宸鴻與中國嘉實基金管理集團在內的企業聯盟將成為JDI最大股東，持股接近50%。

另據路透報導，兩名消息人士透露，JDI今年稍後將開始為蘋果智慧手表Apple Watch供應有機發光二極體（OLED）螢幕，為業務的一大突破。JDI先前因太晚轉向OLED面板，痛失蘋果訂單，如今將為Apple Watch供應面板，將使JDI得以進軍OLED市場。

目前JDI的事業支柱液晶顯示器（LCD）業務持續下滑，原因是蘋果公司近來已減少使用LCD，而且蘋果2018年唯一的LCD機款iPhone XR銷售令人失望。

OLED顯示器市場目前由三星顯示器與樂金顯示器（LGD）兩大南韓企業主導，中國業者則急起直追。OLED顯示器一般而言比LCD螢幕更薄且更具彈性。三星目前是iPhone OLED面板獨家供應商，樂金顯示器則為Apple Watch供應多數面板。

JDI有望打入Apple Watch的OLED面板供應鏈消息傳出後，股價3日在東京一度大漲7.6%，收盤上漲6.3%至每股84日圓。

日本顯示器公司（JDI）預期4月8日前召開董事會，通過接受宸鴻等台陸企業金援注資...
日本顯示器公司（JDI）預期4月8日前召開董事會，通過接受宸鴻等台陸企業金援注資。網路照片
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