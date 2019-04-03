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比特幣飆風再起 專家：直接跳過別理

2019-04-03 18:50經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

加密貨幣比特幣（Bitcoin）價格2日一度突破5,000美元大關，寫下去年11月大崩盤以來最高價位，並帶旺其他加密貨幣，3日繼續上漲。但彭博專欄作家柏席茨基（Leonid Bershidsky）認為，投資人別擔憂沒搭上這一波上漲列車，目前仍找不到充分理由看多加密貨幣。

近日加密貨幣市場出現的樂觀氣氛至今仍令人費解，看不出樂觀的基礎何在，除非投資人願意相信加密貨幣理論派提出的「宏觀經濟」解釋。

如高盛前分析師伯恩斯坦最近指出，一場有利於比特幣的「完美風暴」正緩緩形成：美國民主社會主義興起、美國政府的利息支出增加、持續印鈔、「戰後嬰兒潮世代」退休對退休金體系構成的壓力。然而，投資人為何認為比特幣是比傳統投資管道更安全的資產？

柏席茨基說，近來加密貨幣並未傳出任何好消息：人們在投資、支付方面對加密貨幣的接受度並未提高，各國央行、政府及大公司對加密貨幣的試驗也仍處於「小打小鬧」的階段。

資產管理公司Bitwise的數據顯示，過去24小時比特幣的成交額達到12億美元，但相較於全球匯市每天約5兆美元的成交額，比特幣仍是一個很小的市場。

柏席茨基表示，正是因為比特幣的成交額很小，因此任何風吹草動都可能引發比特幣2日漲勢：一名「神秘買家」在各大交易所下單，狂買1億美元比特幣，或交易機器人因美國證管會（SEC）核准兩檔比特幣ETF的愚人節玩笑而瘋狂。

市場人士指出，比特幣若有大單敲進，常引發大幅波動，成交量分散在數十個交易所也是市場波動的原因，而散戶順勢操作也會加劇波動。

比特幣2日暴漲23%，一舉突破5,000美元關卡。 路透
比特幣2日暴漲23%，一舉突破5,000美元關卡。 路透
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