三星前景亮眼？ 路透評論：飄來兩大烏雲

2019-04-03 18:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



路透評論指出，三星電子股票投資人目前似乎聚焦於三星的光明面，卻忽略了兩大烏雲正逐漸遮蔽可能亮麗的前景。

這家南韓半導體巨人3月下旬罕見發布獲利預警，指出記憶體晶片供應過剩可能拖累第1季財報表現。路透熱點透視專欄作家馬克（Robyn Mak）3日撰文指出，記憶體晶片市場經整併後，更集中於少數幾家大廠，這意味供應縮減可能提振記憶晶片價格，但目前還有兩大問題尚待解決：堆積的庫存尚待消化，以及需求疲軟。而解決這些問題需要時間。

三星電子預定本周五公布第1季獲利預測，兩周前三星已先行示警，這舉動對這個南韓科技公司來說十分罕見。三星表示，貢獻該公司四分之三營運利益的旗艦產品，市場行情不如預期。三星發布獲利預警後，投資界已紛紛調降對三星電子首季盈餘的預估數字。根據Refinitiv訪調分析師下修後的平均預測，三星電子上季盈餘可能比一年前腰斬，減至6.1兆韓元（54億美元）。

不過，各界期待未來會有一波強勁反彈。三星電子股價在1月初跌到兩年來最低點，之後彈升逾20%，如今股價預期本益比接近11倍，大幅超越同業的本益比，也顯著高於三星電子過去五年平均本益比（約8倍）。

投資人仍樂觀看待三星電子的一大理由是：市場寡占地位。DRAM（動態隨機存取記憶體）市場已從十年前超過十家公司競爭，縮減到今日由三星、SK Hynix與美光三足鼎立的局面。如今這三家大廠幾乎囊括整個DRAM市場，而且正迅速抑制產量並縮減資本支出。DRAM晶片用於個人電腦（PC）、伺服器和智慧手機。

一如往年，半導體產業受景氣榮枯循環影響已是常態。此刻三星與其競爭對手將必須與供過於求的市況搏鬥。據追蹤產業的Trendforce公司估計，目前製造商正坐擁超過六周的庫存，而消費者需求平均相當於五周庫存量。摩根士丹利分析師估算，即使把今年供應成長減緩因素考量進去，2019年的消費量必須躍增49%，才能帶動價格彈升。