影／隨大白鯊去打獵！鯊魚視角影片刷新科學認知

2019-04-03 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



在濃密的海草林中，一段大白鯊追蹤獵捕海豹的罕見畫面曝光。海草林普遍被認為是這種海洋金字塔頂端狩獵者不會造訪的地區，但這段最新影片打破了研究人員對海洋動物界的這項認知。

這段影片來自一具安裝在一隻大白鯊背鰭上的相機，罕見的鯊魚視角畫面拍攝於南非海岸。影片中只能見到頭的大白鯊，似乎發現了幾隻海豹的蹤跡，於是在濃密的海草林中快速展開了追捕。

澳洲默多克大學（Murdoch University）研究生朱爾（Oliver Jewell）解釋，平時行動看似緩慢悠閒的大白鯊，在看到海豹等獵物後，會大幅增加行動力，就算在濃密的海草林中，行動力也不會下降。

大白鯊（Great White Shark）最大能長到6公尺長，重高達2500公斤，冬天時會來到南非海岸，獵捕聚集在岸邊岩層上的海豹。

大白鯊最為人所知的開放性水域獵捕技巧，通常是在日出和日落時分進行。大白鯊會趁著光線黑暗，潛入海豹群的下方，讓海豹無法察覺大白鯊的蹤跡，然後再從深海往上衝，在破水而出時咬住海豹。

但在南非戴爾島（Dyer Island）附近的大白鯊，卻不太使用這種獵捕技巧。朱爾所屬的研究團隊猜測，可能是因為這個地區有著濃密的海草林，而海草林向來被視為是海豹等生物，躲避大白鯊獵捕的天然防禦機制，為了證實這一點，他們在多隻大白鯊身上安裝相機。