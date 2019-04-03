川普若關美墨邊境將掀4大衝擊 影響遠甚對陸貨課稅

2019-04-03 17:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國總統川普揚言，若墨西哥不立刻採取行動遏阻非法移民潮，美國本周可能全面或局部關閉與墨西哥邊境。專家警告，若此舉果真付諸行動，將對美、墨經濟立即造成重大衝擊。

「今日美國報」報導，川普政府一旦關閉美墨邊境，將刺激水果與蔬菜價格飆漲、導致食物短缺、工廠生產線停擺、眾多美國工人失業，至少是暫時性的。

喬治梅森大學高級研究員與貿易專家Dan Griswold說：「每天有數千輛車穿越邊界 ，關閉邊境勢必造成大量貨物積壓、農產品腐爛、在供應鏈掀起漣漪效應。對產業立即造成破壞性的影響。」

Griswold指出，關閉美墨邊境會造成普遍的影響，既因美、墨供應鏈緊密相連，也因為製造商和零售商為降低成本而實施「及時庫存管理」，庫存量有限。

華府智庫彼德森國際經濟研究所高級研究員Gary Hufbauer表示，鑒於每日跨越美墨邊境運輸的貨物價值約17億美元，關閉邊境影響巨大，遠超過川普政府對價值逾2,000億美元中國貨加徵10%進口關稅的衝擊。他說：「這將是真正的大震撼。」

美國商務部數據顯示，2018年美國從墨西哥進口價值3,460億美元貨品，對墨西哥出口值為2,650億美元。在兩國合計6,110億美元貨品貿易中，有5,020億美元貨品去年經由卡車和火車輸運。

根據彼德森國際經濟研究所和美國農業部的數據，墨西哥貨品占美國整體進口比重超過13%。美國三分之一的進口車和汽車零件是從墨西哥運來的，墨西哥也供應美國近半數的進口蔬菜和40%的進口水果。

Hufbauer表示，從經濟面來看，兩國邊境若是關閉，墨西哥受的打擊會大得多，可能因此陷入衰退。穆迪分析公司指出，跨美墨雙邊貿易占墨西哥國內生產毛額（GDP）的比重高達37%，但只占美國約2%的GDP。

密西根大學經濟學家Hoyt Bleakley說，美墨邊境若關閉數日或一周，對美國影響有如一場暴風雪，對經濟打擊輕微，因為貨品運輸業者很快就能恢復正常。

但若美墨邊境長期關閉，例如持續數月，Hufbauer估計美國GDP季成長率可能因此折損0.2個百分點，影響仍屬輕微。但他警告，關閉邊境對企業信心可能產生更廣泛廣泛的傷害。

而且，美國商會的數據顯示，目前約500萬名美國人從事美墨貿易相關工作。

以下是川普若關閉美墨邊境，對消費者和企業可能產生的影響：

1. 汽車製造商首當其衝

美國汽車公司、車廠工人、汽車零件供應商，乃至於中西部全區、德州和加州的地方經濟，都將面臨一場災難。專家估計，數十萬人將立即受影響。

密西根州汽車研究中心產業、勞工與經濟副總裁Kristin Dziczekn指出，美國37%的汽車零件從墨國進口，關閉邊境將擾亂供應鏈，導致工廠關門，而生產作業停擺後要重啟不是那麼簡單。

密西根供應鏈顧問公司Advanced Purchasing Dynamics創辦人Jeoff Burris說：「我們見過墨西哥地震、海嘯，以及沿岸港口勞資糾紛，但這些跟長期關閉邊境的衝擊比起來，都算小事。」

Dziczek說，關閉邊境將在一周內全面癱瘓美國的汽車製造業，這將「重創經濟」。

2. 酪梨沒得買？番茄漲價50%！

墨西哥是美國最大水果與蔬菜供應國，去年美國從墨西哥進口價值130億美元的蔬果，一旦關閉兩國邊境切斷貿易，supermarketguru.com創辦人Phil Lempert形容：「情況將陷入一片瘋狂。」

影響幾乎會立即反映在美國家家戶戶的餐桌上，因為生鮮蔬果易腐壞，在倉庫裡只能存放數日。

芝加哥Price Futures Group分析師Phil Flynn說，若美墨邊境關閉，番茄、莓果、龍舌蘭酒價格可能暴漲50%，葡萄和芒果也可能漲價。但影響最大的是酪梨，現已缺貨的情況會加劇。

Lempert 說：「如果邊境封閉，我們只有大約三周的酪梨庫存。酪梨吐司和酪梨醬就別肖想了。幾天內，酪梨和番茄會開始從貨架上消失。」

若美國關閉邊境，仍有其他方式可把農產品從墨西哥運往美國，但運輸會更緩慢、效率較低、成本更高，企業可能向消費者索取更高價錢。

3. 邊境城市經濟受創

邊境若關閉可能癱瘓美墨邊境城市的經濟。例如，亞歷桑納州諾加利斯市（Nogales）就會遭殃，該市60%的冬季蔬菜是經由港口從墨西哥進口，然後再運往美國各地的生鮮雜貨店和餐廳。

美國生鮮農產品協會總裁Lance Jungmeyer說：「長期耽擱將導致災難。就算只關閉邊境一天，也會造成破壞。」他說，為確保運送的是新鮮的農產品，分銷公司只留存兩、三天庫存，若邊境關導致作業停擺，這些公司將被迫裁員，進而打擊地方經濟。

Jungmeyer指出，每天約有1,200輛卡車行經諾加利斯市，平均載來4萬磅重的墨西哥進口農產品，合計每日載運量約5,000萬磅。

4. 各地商家生意慘淡

墨西哥人經常跨越邊境到美國購物，尤其是到亞歷桑納州南部，採購完畢再返回墨國。諸如諾加利斯市這些邊境城市倚賴墨國購物者付的消費稅，成為地方政府稅收一大來源。

亞歷桑納大學地理學系副教授Vera Pavlakovich-Kochi說：「美國邊境城市的零售業商明白 ，墨國居民跨越邊境到美國這邊來採購食物、汽車零件和其他零售品項，對他們的商業營收有多重要。」