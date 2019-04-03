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天然A尚好 顧客紛紛轉向現切熟食肉品

2019-04-03 16:44經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

肉品業者正利用熟食櫃台展示更高價的新產品，因為顧客正對包裝熟食肉品敬而遠之，轉向偏好更健康自然的產品。

華爾街日報報導，梅爾食品（Hormel）、卡夫亨氏（Kraft Heinz）、泰森食品（Tyson Foods）等美國肉品業者和其他公司正在收購小型熟食品牌的產品，並重新構想自家火腿及煙燻火雞肉的烹調方式，以滿足現切熟食肉品的需求。

梅爾食品副總裁貝克表示，「每當我前往熟食店採買，都感覺有點特別，與購買包裝熟食肉品的感覺恰恰相反。」梅爾在2017年以8.5億美元併購熟食製造商Columbus Craft Meats。

根據市調機構IRI，到2月為止的過去四年，現切熟食肉品的銷售成長2%至59億美元，但包裝熟食肉品的銷售下滑8%至36億美元。

根據市調機構Simmons的報告，食用包裝熟食肉品的家庭過去十年大致維持在6,700萬戶左右，但食用現切熟食肉品的家庭增加6%至7,700萬戶。

以鹽漬及煙燻肉品聞名的熟食品牌Boars Head表示，公司的產品對顧客極具吸引力，因為這些顧客認為在熟食區能買到更棒的食物。

美國火雞生產商Butterball零售行銷部門資深經理洛克表示，公司強攻熟食，因為預先切好的熟食肉品銷售持續下滑。去年Butterball推出一系列新口味的熟食肉品，包括肯瓊香料火雞胸肉（Cajun）和深炸火雞胸肉，這些產品都可以在熟食櫃台現切。

梅爾食品表示，旗下品牌Natural Choice和Applegate的銷售皆有所成長；Natural Choice強調產品成分天然，Applegate則主打人道對待動物。梅爾食品今年度的首季美國熟食肉品銷售大增19%至2.513億美元，增幅遠優於整體營收的1%。

美國家庭食用現切熟食肉品與包裝肉品的加權平均變化紅線是現切熟食肉品，灰線...
美國家庭食用現切熟食肉品與包裝肉品的加權平均變化紅線是現切熟食肉品，灰線是包裝肉品。單位：%來源：市調機構Simmons、華爾街日報註：資料由每年秋天開始統計
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