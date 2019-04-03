天然A尚好 顧客紛紛轉向現切熟食肉品

2019-04-03 16:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



肉品業者正利用熟食櫃台展示更高價的新產品，因為顧客正對包裝熟食肉品敬而遠之，轉向偏好更健康自然的產品。

華爾街日報報導，梅爾食品（Hormel）、卡夫亨氏（Kraft Heinz）、泰森食品（Tyson Foods）等美國肉品業者和其他公司正在收購小型熟食品牌的產品，並重新構想自家火腿及煙燻火雞肉的烹調方式，以滿足現切熟食肉品的需求。

梅爾食品副總裁貝克表示，「每當我前往熟食店採買，都感覺有點特別，與購買包裝熟食肉品的感覺恰恰相反。」梅爾在2017年以8.5億美元併購熟食製造商Columbus Craft Meats。

根據市調機構IRI，到2月為止的過去四年，現切熟食肉品的銷售成長2%至59億美元，但包裝熟食肉品的銷售下滑8%至36億美元。

根據市調機構Simmons的報告，食用包裝熟食肉品的家庭過去十年大致維持在6,700萬戶左右，但食用現切熟食肉品的家庭增加6%至7,700萬戶。

以鹽漬及煙燻肉品聞名的熟食品牌Boars Head表示，公司的產品對顧客極具吸引力，因為這些顧客認為在熟食區能買到更棒的食物。

美國火雞生產商Butterball零售行銷部門資深經理洛克表示，公司強攻熟食，因為預先切好的熟食肉品銷售持續下滑。去年Butterball推出一系列新口味的熟食肉品，包括肯瓊香料火雞胸肉（Cajun）和深炸火雞胸肉，這些產品都可以在熟食櫃台現切。