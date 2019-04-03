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5G網路速度飛快 南韓本週率先體驗

2019-04-03 15:31中央社 首爾3日綜合外電報導

南韓將於5日推出全球第一個完整發展的5G行動網路。這種轉型已讓全球強權就掌控5G針鋒相對，因為新一代網路可能將改變數以十億計民眾的日常生活。

第5代無線技術帶來的超快通訊，最終將支撐從吐司機到電話等所有日常用品，與電動車和電網等設備。

在布建5G網路的競賽上，南韓雖已成為率先提供使用者體驗的國家，但這只是更大戰役的一部分，美國與中國已為5G戰爭槓上，並將華為等電信巨擘拉入戰局。

南韓一直都有科技強國的名聲，在試圖拉抬停滯不前的經濟時，首爾當局已將布建5G列為首要之務。

5G網路將使得智慧型手機幾乎可以瞬間連線，速度比現有的4G快20倍，讓使用者能在不到1秒鐘內下載整部電影。

如同3G讓行動網路連線普遍化、4G讓社群媒體與Uber等新應用程式得以運作，在上網速度飛快的挹注下，5G宣示新的連網程度來臨。

5G對許多設備的未來發展至關重要，像是需要將資料流量即時傳到另一輛車的自駕車，以及工業型機器人、無人機與物聯網的其他部分。

根據總部設於倫敦的業界聯盟「全球移動通訊系統」（Global System for Mobile Communications），5G是明日基礎設施的重要部分，5G標準預計可在2034年前為全球帶來約5650億美元的經濟效益。

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