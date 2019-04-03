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亞銀最新GDP預測台灣下修幅度最大 明年面臨保2%

2019-04-03 12:43經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

因為貿易緊張與英國脫歐為全球經濟增添風險，亞洲開發銀行（ADB）下調今年對亞洲開發中國家總體的經濟成長率0.1個百分點到5.7%，創18年來最低；明年預測成長率還要進一步下降到5.6%。台灣今年GDP在東亞國家中被下修幅度最大，由2.6%降為2.2%，明年再減至2.0%。

ADB在報告中指出，受到全球經濟趨緩、貿易緊張、企業信心惡化影響，台灣今明年經濟成長預料走弱。隨觀光業走強，服務將對今明年經濟成長貢獻最大。

報告維持對中國今年經濟成長在6.3%不變，預估明年放緩至6.1%。同時預估南韓、香港今年和明年的經濟成長率均可有2.5%；新加坡則是今明兩年可望有2.6%的經濟成長。

另外，印度經濟成長率，由去年12月估計的7.6%，下調到7.2%；東南亞的經濟成長預測亦下調0.2個百分點至4.9%。

ADB首席經濟學家澤田康幸在報告中指出：「由於美國財政政策和英國可能無序脫歐，產生各種不確定性。已開發經濟體的成長速度可能比預期慢，從而拖累亞洲開發中經濟體的經濟前景。」

ADB這項報告的其他重點包括：

-- 雖然美國利率急劇上升的風險似乎有所緩和，但澤田康幸認為，決策者仍必須保持警覺。

-- 開發中亞洲經濟體中的大型市場，今年消費物價上漲的速度將較先前預測慢。

-- 匯率波動可能成為問題，特別是依賴美元債務的國家。必須考慮利用適當的貨幣工具、區域對話和深化國內市場來緩解外部融資環境緊縮的影響。

台灣今年GDP遭下修為2.2%，明年再降至2.0%。圖／擷自ADB報告
台灣今年GDP遭下修為2.2%，明年再降至2.0%。圖／擷自ADB報告
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