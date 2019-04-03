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美司法部警告：奧斯卡擬排除Netflix 可能涉及壟斷

2019-04-03 10:56經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美國司法部反壟斷部門向美國電影藝術與科學學院（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences，影藝學院）警告，若修改規則排除Netflix競爭奧斯卡金像獎資格，可能有反壟斷法規的疑慮。

消息人士指出，司法部反壟斷部門最高官員Makan Delrahim致函影藝學院表示，修改規則要求參賽影片必須在更多戲院上映，可能代表競爭者聯手打壓某個新興的對手。

影藝學院一位女發言人表示：「我們已收到司法部來函並予以回應。影藝學院理事會將於4月23日召開年度頒獎規則會議，屆時所有分支機構將提交最最新意見。」

Netflix的崛起已開始引發爭議，也讓電影生態是否出現重大改變的問題浮上檯面。

CNBC報導，Netflix的《羅馬》（Roma）在本屆奧斯卡抱走最佳導演、最佳攝影及最佳外語片三項大獎，證明串流平台上也有優質電影，甚至可能打破數十年來只能在電影院觀賞首輪電影的現狀。

報導指出，Netflix和亞馬遜的Prime Video多年來持續購買具有得獎潛力的好電影，這兩家公司的服務目前都擁有逾1億名訂戶。

傳統電影產業一些重量級人物，對Netflix仍不以為然，認為該公司該公司很少在戲院上映的策略，有違電影製作的精神。

名導演史蒂芬史匹柏去年即已表示，「Netflix製作的電影是『電視電影』，如果內容不錯，應該獲得艾美獎，但不該是奧斯卡獎。」今年他進一步表示，如果Netflix想角逐奧斯卡獎，他將遊說影藝學院院董事會，迫使Netflix更廣泛地在戲院上映電影。

Netflix已對史蒂芬史匹柏提出回應，該公司在推特發文表示：「我們熱愛電影，也喜愛以下這些：服務那些無法負擔電影費用，或是住在電影院地區的觀眾；讓世界各地所有人能同時享受電影；讓電影製作人有更多分享藝術的管道。」

美國司法部警告影藝學院，排除Netflix競爭奧斯卡金像獎資格可能涉及反壟斷法規...
美國司法部警告影藝學院，排除Netflix競爭奧斯卡金像獎資格可能涉及反壟斷法規問題。 美聯社
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