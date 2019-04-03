美司法部警告：奧斯卡擬排除Netflix 可能涉及壟斷

2019-04-03 10:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國司法部反壟斷部門向美國電影藝術與科學學院（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences，影藝學院）警告，若修改規則排除Netflix競爭奧斯卡金像獎資格，可能有反壟斷法規的疑慮。

消息人士指出，司法部反壟斷部門最高官員Makan Delrahim致函影藝學院表示，修改規則要求參賽影片必須在更多戲院上映，可能代表競爭者聯手打壓某個新興的對手。

影藝學院一位女發言人表示：「我們已收到司法部來函並予以回應。影藝學院理事會將於4月23日召開年度頒獎規則會議，屆時所有分支機構將提交最最新意見。」

Netflix的崛起已開始引發爭議，也讓電影生態是否出現重大改變的問題浮上檯面。

CNBC報導，Netflix的《羅馬》（Roma）在本屆奧斯卡抱走最佳導演、最佳攝影及最佳外語片三項大獎，證明串流平台上也有優質電影，甚至可能打破數十年來只能在電影院觀賞首輪電影的現狀。

報導指出，Netflix和亞馬遜的Prime Video多年來持續購買具有得獎潛力的好電影，這兩家公司的服務目前都擁有逾1億名訂戶。

傳統電影產業一些重量級人物，對Netflix仍不以為然，認為該公司該公司很少在戲院上映的策略，有違電影製作的精神。

名導演史蒂芬史匹柏去年即已表示，「Netflix製作的電影是『電視電影』，如果內容不錯，應該獲得艾美獎，但不該是奧斯卡獎。」今年他進一步表示，如果Netflix想角逐奧斯卡獎，他將遊說影藝學院院董事會，迫使Netflix更廣泛地在戲院上映電影。