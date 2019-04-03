供給受擾推升油價升至今年高點 金價反彈

2019-04-03 08:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周二觸及今年最高水準，主因減產效應可能受供給趨緊而擴大；金價周二反彈，因美股下滑。

布蘭特原油期貨上漲0.36美元或0.52%，結算價報每桶69.37美元，盤中觸及1月13日以來最高的69.51美元。西德州元原油期貨上漲0.99美元或1.61%，結算價報每桶62.58美元，盤中觸及每桶62.72美元，為11月7日以來最高。

美國考慮對伊朗實施更多制裁，委內瑞拉原油碼頭因電力問題再次停止運營，使供應進一步受擾，可能擴大石油輸出國組織及盟友（OPEC+）的減產效應。

Tradition Energy市場研究主管Gene McGillian表示；「推升油價的最新因素，是供給趨緊將創造更強勁基本面。」

金價周二從近四周低點反彈，主因美國股市回落，但美元走強以及美、中強勁經濟數據緩解經濟成長疑慮，抑制金價漲幅。

黃金現貨上漲0.3%，報每英兩1,291.03美元。美國黃金期貨收漲0.1%，報每英兩1,295.40美元。

美股周二走低，因投資者擔心成長前景，經濟數據未能緩解成長疑慮，助金價上揚。不過，DXY美元指數升至三周高位，令黃金對其他貨幣的持有者來說更為昂貴。先前公布美中製造業數據優於預期，也使金價漲勢受限。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德周二表示，在貿易緊張情勢升溫和金融環境趨緊之際，全球經濟成長已喪失動能，但央行暫停升息將幫助提振2019年下半年的經濟活動。

投資者也正密切關注美中貿易磋商，雙方上周在北京會談，最新一輪談判將於本周轉回華府繼續進行，中國國務院副總理劉鶴將率領代表團進行協商。