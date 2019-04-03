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道瓊終止三連漲 必需消費品類股下跌、科技股上揚

2019-04-03 07:07經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股周二從盤中低點反彈，標普500指數持平；連鎖藥品零售商沃爾格林聯合博姿（Walgreens Boots Alliance）股價重挫拖累美股，且經濟數據未能緩解成長疑慮。

道瓊工業指數下跌79.29點或0.3%，報26,179.13點；標普500指數上漲0.05點，報2,867.24點；那斯達克指數收漲19.78點或0.25%，報7,848.69點。

沃爾格林聯合博姿上季獲利不如預期，且下修今年獲利成長預期，股價暴跌12.8%。包括該公司在內的標普必需消費品類股下跌0.8%。CVS Health下跌3.8%，藥品批發商AmerisourceBergen Corp、Cardinal Health Inc和McKesson Corp也下跌。

那斯達克指數收高，因臉書股價上漲3.3%。道瓊指數四天來首次下挫。

先前公布的數據顯示中國製造業活動意外反彈，美國數據優於預期，推升標普500指數周一漲至近六個月高點。但，美國產資本財新訂單2月下滑，出貨量持平，這無助於提振溫和的投資人信心。

John Hancock Investments資本市場研究主管Emily Roland表示：「就經濟數據而言，仍是喜憂參半。J

距離第1季企業財報季還有兩周左右，分析師預測美企獲利將下滑2%，自2016年以來首次下滑。

Edward Jones投資策略師Kate Warne表示：「值得寬慰的是目前跡象顯示全球經濟並未陷入衰退，但我們還需要見到企業獲利成長。」

達美航空提振航空股走高，該公司預測第1季獲利優於預期，股價上漲6%。陶氏公司從陶氏杜邦公司（DowDuPont）分拆後，首日交易上漲5.1%。

美股道瓊指數周二終止三連漲。（路透）
美股道瓊指數周二終止三連漲。（路透）
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