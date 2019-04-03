WSJ：川普對鮑爾抱怨「我想我被你套牢了」

2019-04-03 06:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



儘管聯準會（Fed）如美國總統川普所願做了兩件事─暫緩升息並停止縮減Fed的資產，但川普仍然繼續責怪Fed主席鮑爾。

華爾街日報報導，川普單單最近一周便在三次會議上表示，若非Fed升息，經濟成長和股市漲勢會更高，美國預算赤字也不會增加這麼快。