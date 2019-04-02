三星和SK海力士重金投資研發 投資額創新高

2019-04-02 23:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



韓聯社報導，全球記憶體晶片巨擘三星及SK海力士（SK hynix）去年研發支出創新高，盼在全球晶片市場低迷之際能持盈保泰，守住領先地位並開發新興技術。

南韓三星電子2日表示，去年研發支出比一年前增加11%至18.7兆韓元（165億美元），相當於全年銷售的7.7%，為2003年以來最高水準。

三星在報告中指出，以先進製程量產劃時代的智慧手機快閃記憶體晶片、動態隨機存取記憶體（DRAM）及固態硬碟（SSD），為其砸重金研發的成果。

去年三星表示，為了保護公司半導體技術的智慧財產權，去年分別在南韓及美國各取得2,055及6,062項專利。

全球第二大記憶體製造廠SK海力士則表示，去年研發投資年增16.4%至2.9兆韓元，等於已連續三年高於2兆韓元。SK海力士並表示，其研發工作聚焦在DRAM及NAND解決方案以及新產品和新興技術，以維持成長動能並尋找新商機。SK海力士的報告顯示，公司半導體技術截至去年12月已取得12,786項專利。