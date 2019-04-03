中美第九輪談判前 北京釋善意

2019-04-03 01:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／綜合報導



中國大陸進出口衰退高於預期，凸顯美中貿易戰對其經濟造成影響；圖為青島一處貨櫃碼頭。 （法新社資料照片） 分享 facebook

第九輪美中經貿高層談判在華盛頓登場前夕，北京再度釋出善意，宣布將全面管制合成的類鴉片藥物吩坦尼類（Fentanyl，大陸稱「芬太尼」）物質，美國緝毒局隨即對此表示歡迎。ＢＢＣ中文網則認為，大陸此舉是在為新一輪美中貿易談判示好。

據我國衛生福利部官網訊息，Fentanyl屬強效止痛藥及具成癮性，如不當使用，可能造成嚴重後果，在台灣屬第二級管制藥品。

ＢＢＣ中文網表示，Fentanyl是種功效強大的止痛藥，便宜、易得但毒性強，功效比嗎啡強五十至一百倍，少量即足以致死，在美國僅被批准用於癌症等引起的嚴重疼痛。

然而近年來在北美地區，Fentanyl遭濫用情況越來越嚴重，中國大陸被認為是Fentanyl和類似藥物的主要來源。Fentanyl在全美每年導致超過一點八萬人死亡。緝毒局在周一發表的書面聲明中說，這一進展將有助於杜絕中國的走私者通過改變芬太尼類藥物的成分來規避法律。

ＢＢＣ中文網稱，Fentanyl是中美關係中又一爭執點。深受Fentanyl濫用問題困擾的美國一直向北京施壓，要求加強對此類藥品的管控。去年十二月，美國總統川普與大陸國家主席習近平在Ｇ20峰會後展開貿易談判時，習近平當面承諾管制Fentanyl。

在大陸國務院副總理劉鶴預計於本月三日與美方展開雙邊第九輪經貿高級別磋商之際，大陸公安部、國家衛生健康委員會、國家藥品監督管理局一日聯袂公告，自五月一日起將芬太尼類物質列入「非藥用類麻醉藥品和精神藥品管制品種增補目錄」。

大陸國家禁毒委員會副主任、公安部反恐專員劉躍進說，芬太尼類物質是最近幾年才出現，但在美國、加拿大等國迅速發展蔓延為新型合成毒品，並在一些國家大規模流行濫用；中國政府對芬太尼類物質實行整類列管，也是參與全球毒品治理、維護世界安全穩定的重要體現。

但劉躍進也表示，美國如果想真正解決其芬太尼類物質問題，還需加強其國內工作，而不是一味指責他國。

ＢＢＣ中文網稱，管控Fentanyl在如今波濤洶湧的中美關係中，屬於「低垂的水果」（low-hanging fruit，即可輕易達成的成果），中方需要作出的讓步並不大，而又恰是川普政府銳意有所作為的議題。中國此舉，相信會被解讀為川普政府的一大勝利。