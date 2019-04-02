製造業景氣回升 美國與大陸股市急升

2019-04-02 19:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



每逢月初，各國都會公布製造業與服務業採購經理人指數（PMI），被視為經濟成長的領先指標。美、中兩國這項指標3月份終於回升。

美國供給管理協會（ISM）的製造業指數近月來持續下降，3月卻大幅回升，達到55，且優於預估，可喜可賀；分類次指標也顯示訂單上升，庫存下降，這也是典型的好兆頭。中國製造業PMI也顯示景氣增溫，但比美國ISM製造業指數稍遜，因為中國出口新訂單才剛開始回升。

之前美國ISM製造業指數下降的主因之一，就是擔心中國經濟再走下坡，這也使分析家下修美國利率預估，並導致美債殖利率劇降，甚至出現10年期美債殖利率低於3個月期國庫券殖利率，即殖利率曲線倒掛（負斜率）的恐怖信號。所幸曲線斜率已經轉正，並不足以預示經濟衰退將臨。現在製造業ISM轉強，也足以消除倒掛的壓力。殖利率曲線轉正，也對股市造成重大影響，對金融股有利，對公用事業股不利。

中、美兩國經濟及股市一向不同步，但現在卻是亦步亦趨。兩國的製造業指標都優於預估，股市也都大幅上漲。今年來CSI 300滬深指數已大漲33%，指數達到12個月來高點。

但彭博資訊金融市場專欄作者歐瑟士（John Authers）指出，值得擔心的是中國A股正趨向泡沫。A股一向由散戶主導，且經常受到證監機關的干預。中國經濟官員經常會用粗糙的工具來控管股市，結果導致股市超漲或超跌。目前A股成交量增加的勢頭，與2015年泡沫期相比已不遑多讓。

中國股市以往經常不大在乎企業獲利，因此牛市的時間可能比預估更長。目前滬市指數成分股的本益比與2010年來的平均水準相比，高出約7%。再者，過去數月來陸股回升主要是靠成交量激增，以及融資交易增加所帶動。在2014-15年泡沫期間，成交量與融資交易也都激增。

歐瑟士認為，以往經驗顯示，滬市本益比可以飆到非常高的水準。滬市本益比與MSCI新興市場指數本益比的變動方向相同，但當滬市PE超過MSCI時，便顯示陸股已達泡沫階段；2015年如此，今年亦然。由於中國官方再度對經濟注入流動性，因此陸股再度出現泡沫的機率也正在升高。