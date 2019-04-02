不只台北東區沒落 美國購物中心空置率飆上八年高峰

2019-04-02 18:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



台北市東區第1季店面空置率飆上15.6%，寫下歷來新高，美國零售業依然看起來也不太妙，地區型購物中心首季空置率攀抵八年高峰，凸顯美國消費者支出疲軟與電子商務崛起的衝擊未消。

倫敦金融時報（FT）報導，房地產研究機構芮斯公司（Reis）的數據顯示，實體零售市場面臨的壓力日益沉重，截至3月底美國地區型購物中心的空置率為9.3%，不僅高於一年前的8.4%，更高於2017年首季的7.9%。

芮斯首席經濟學家卡拉諾表示，今年整體購物中心的空置率可能突破2011年創下的歷史高點，此趨勢短期內難以逆轉，美國連鎖百貨公司始祖西爾斯百貨（Sears）等業者都仍未適應新局勢。

美國零售業今年來爆發一波倒店潮，購物中心首當其衝。市調機構Coresight的數據指出，美國零售商已計劃收掉5,480個店面，總量直逼去年全年的5,730個。

儘管網購興起，但此前美國景氣旺，零售房地產市場仍展現韌性，地區型購物中心的店租也比五年前高了8%。然而，今年來美國零售業者關閉數千個店面，消費者支出又出現走疲跡象，令房東愈來愈擔憂購物中心的展望。

美國購物中心烏雲籠罩，北市東區的前景也堪憂。商仲業者瑞普萊坊的統計數據顯示，東區第1季店面空置率衝到15.6%，遠高於2017年第4季的6.4%。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，東區已出現關店「骨牌效應」，其中又以SOGO忠孝店到大安路之間最慘，不到半年忠孝東路第一排已關了四個店面，包括永福樓、葡吉小廚及莎莎等業者。