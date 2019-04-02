影／女大生叫Uber誤上賊車遇害 這些保命要訣必學

2019-04-02 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



Uber和Lyft等網約車越來越受歡迎，但美國南卡羅萊納州一名女大學生，日前預約了一輛Uber，卻不慎坐上陌生男子的車，結果慘遭載走殺害、棄屍叢林，引起美國大眾震驚。針對這種情況，乘客該如何自保？《Inside Edition》訪問專家指出，上車前的兩個小動作，很可能就是保命關鍵。

南卡羅萊納州大學(University of Southern California)大四女學生約瑟森(Samantha Josephson)，3月29日凌晨2點左右叫了一輛Uber要回家，但她卻誤上賊車，14個小時後被當地的獵人發現陳屍郊區。警方已逮捕一位叫羅蘭（Nathaniel Rowland）的非裔嫌犯，警方指出，嫌犯的車輛啟動門窗兒童安全鎖，上車的人無法開門也無法開窗，讓約瑟森無處可逃。

這起案件引發大眾對搭乘Uber安全問題的關注，《Inside Edition》報導指出，越來越多人會利用Uber駕駛身分來尋找下手的目標。《CNN》2018年報導指出，過去4年，美國至少有103名Uber司機被控性侵或辱罵乘客。至少有31名司機被認定存在犯罪行為，還有數十起刑事和民事訴訟仍未做出裁決。

為此，《Inside Edition》找來安全專家，教你搭上網約車前做好2個小動作，就能避免淪為受害人。

第一，上車前詳細核對資料，確保來接你的汽車廠牌、型號、顏色和車牌，以及司機的名字和照片，與手機顯示的一致，並且確實和駕駛核對身分，確定來車要接的人的確是你。

第二，上車前可觀察車門上的兒童安全鎖是否啟動，如果不放心，就試著解除兒童安全鎖，避免受困車內無處可逃。