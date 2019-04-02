親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日本公布新年號
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

買15元報紙翻身千萬富翁 統一發票中獎清冊出爐

彭博：鴻海數周內將在印度試產最新款iPhone

2019-04-02 16:11經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

知情人士透露，鴻海集團將在數周內於印度開始試產最新的iPhone。值此之際，蘋果正試圖在印度挽回銷售業績。

彭博資訊報導，消息人士指出，鴻海這次是在位於清奈郊區的工廠啟動全面組裝之前進行試產 iPhone X系列機種。台灣另一家代工大廠緯創已於印度班加羅爾的工廠組裝蘋果的舊機款，包括 iPhone 6s、iPhone SE 與 iPhone 7。

消息人士透露，鴻海的印度組裝產線將在蘋果9月宣布下一代iPhone機款時，供貨給當地與出口市場。他們指出，鴻海初期將為蘋果投資約3億美元，隨著產能擴張再加碼投資。

鴻海集團目前在印度南方省份安得拉邦（Andhra Pradesh）與坦米爾納杜邦（Tamil Nadu）有兩座組裝廠，為小米與諾基亞代工生產裝置。

在美中貿易戰之際，將更多生產移往印度也有助蘋果和鴻海減少對中國生產的依賴。印度報（The Hindu）去年12月報導，鴻海2019年將在清奈廠生產 iPhone，當時是引述以坦米爾納杜邦首長Edappadi K. Palaniswami為首的內閣會議的一項聲明做為消息來源。

蘋果iPhone在印度的智慧手機市占僅剩約1%，原因是過高的價格嚇壞消費者。在印度組裝iPhone將有助蘋果產品免去20%的進口稅，同時還能符合在印度30%當地供應採購的規定，這項規定能允許外資企業在當地開設直營的門市店面。

市場研究公司Counterpoint Research研究主任Neil Shah表示：「從蘋果看來，印度市場看起來微不足道，因此蘋果的策略一直很短見」，「他們沒有利用當地的潛力，而印度今年的智慧手機使用人數將突破5億人」。

Neil Shah指出，隨著蘋果在中國的市占下滑，加上美中貿易戰升溫，蘋果必須要將市場分散至印度，「蘋果不再把所有雞蛋放在同一個籃子裡」。

印度民眾去年購買逾1.4億支智慧手機，其中僅170萬支是蘋果品牌，因為消費者較青睞來自中國的平價款手機，例如在小米的印度官網，紅米Note 7 的定價為9,999盧比（143美元），是蘋果iPhone X在印度售價的十分之一。

Neil Shah表示，今年頭兩個月，蘋果在印度出貨量約15萬支，今年第1季的銷量估計可能比一年前銳減50%。

知情人士透露，鴻海集團將在數周內於印度開始試產最新的iPhone。 路透
知情人士透露，鴻海集團將在數周內於印度開始試產最新的iPhone。 路透
分享

印度杜邦內閣
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

打臉川普人馬！穆迪：聯準會沒必要降息

2019-04-02 16:27

一帶一路通羅馬：義大利「發大財備忘錄」能成真嗎

2019-04-02 09:33

影／女大生叫Uber誤上賊車遇害 這些保命要訣必學

2019-04-02 17:11

來了來了！漢堡王蔬食漢堡「不可能華堡」長這樣！

2019-04-02 16:41

中國安全公司用簡單方法 揪出特斯拉自駕三大漏洞

2019-04-02 14:36

低調不炫富 台北超級富豪人數全球第8

2019-04-02 14:26

比特幣莫名其妙大漲逾20% 衝破5,000美元

2019-04-02 13:44

中國調降增值稅 蘋果、LV、Gucci等奢華品牌降價

2019-04-02 13:32

跨黨派眾議員提台灣保證法 重新確認美對台承諾

2019-04-02 12:52

FAA要求提交完善修復計畫 波音737復飛再等等

2019-04-02 12:50

分析師：台灣可能從美禁購伊朗石油豁免名單中除名

2019-04-02 12:10

瑞典百年報紙靠三招成功轉型 足為各國挣扎紙媒借鏡

2019-04-02 11:21

川普推銷美牛 日擬撤狂牛症疫區國進口月齡限制

2019-04-02 08:50

樂觀展望助油價升至今年高點 金價小跌

2019-04-02 08:12

道瓊大漲330點 美中製造業數據強勁緩解成長疑慮

2019-04-02 06:49

英鎊轉貶 英脫歐B計畫全未過關 避險貨幣下跌

2019-04-02 06:45

歐製造業景氣萎縮 亞洲回穩

2019-04-02 02:06

美零售銷售意外下滑

2019-04-02 02:05

韓出口連四黑 減幅縮小

2019-04-02 02:05

歐通膨降溫 擴大寬鬆有影

2019-04-02 02:03

亞股4月天 多頭喊衝

2019-04-02 02:02

沙國石油公司 去年地表最賺錢企業

2019-04-02 02:02

土國地方選舉 執政黨大敗

2019-04-02 02:02

歐元區失業率 希臘18%最高

2019-04-02 01:23

製造業三月景氣 亞洲暖、歐洲冷

2019-04-02 00:34

Lyft上市後大漲 大股東樂天爽賺近10億美元

2019-04-01 21:54

劉鶴赴美 出席美中第9輪貿易談判

2019-04-01 19:13

「付費新聞」時代來臨 金融時報付費讀者衝到100萬人

2019-04-01 18:56

13%殭屍企業橫行 專家：他們賴低利維生

2019-04-01 18:05

接受宸鴻、淳安、富邦注資？ JDI：本周內談定

2019-04-01 17:19

美超級財報很衰 華爾街看壞 股價卻不跌？！

2019-03-29 15:15

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10
看更多

熱門文章

日本年號最終有6個候選 落選的年號曝光

2019-04-02 08:14

懶得理改年號！東京電視台播和牛 網友讚：有性格

2019-04-01 17:59

解放軍戰機越線 美：北京片面改變現狀

2019-04-02 08:05

台灣人在東京旅館暴斃 疑體內藏毒袋破中毒死

2019-04-02 11:28

日本「令和」時代來臨 英語媒體如何翻譯？

2019-04-01 18:26

日本新年號不採中國古籍 大陸官媒：無法抹去中國痕跡

2019-04-01 19:35

腦死媽延命三個月產子 寶寶出生隔天舉行媽媽葬禮

2019-04-02 11:34

經歷明治、大正、昭和、平成 116歲最長壽老人迎「令和」

2019-04-01 21:35

俄羅斯女教師集體上傳性感照 聲援被解僱女教師

2019-04-02 11:23

汶萊要用「石刑」處死同性戀與通姦犯 聯合國：不人道

2019-04-01 20:34

日本換年號 電腦改元大考驗：成本天價！30天完工！

2019-04-02 00:58

道瓊大漲330點 美中製造業數據強勁緩解成長疑慮

2019-04-02 06:49

身高174體重58被批太胖 南韓小姐：要吃飯才有力氣

2019-04-02 15:37

抗俄入歐兩頭空…今昔落差 讓烏克蘭好悶

2019-04-02 11:00

土耳其執政黨大敗 首都與最大城變天

2019-04-02 00:39

現代、起亞在美遭訴未撞車起火數千起 美監管當局在查

2019-04-02 07:29

冰山崩塌掀起巨浪 觀光景點瞬間成為逃亡現場

2019-04-02 14:13

日本換年號 爆數兆日圓商機

2019-04-02 00:58

日本令和新時代 來了

2019-04-02 02:13

英國脫歐陷輪迴 國會再否決4個替代方案

2019-04-02 11:12

波頓：中國挑釁 美對台灣關係法承諾更加明確

2019-04-02 07:22

德國提倡器捐新制 人人死後都要捐除非你說不

2019-04-01 22:49

道瓊開盤漲逾150點 歸功中國數據減輕全球成長減緩擔憂

2019-04-01 22:29

昭和64年只有7天 入學申請都沒得選…

2019-04-02 10:34

沒公德心！羅浮宮巨大拼貼藝術 兩天內被遊客撕碎

2019-04-02 16:39

日本新年號選定過程 安倍：應保密30年

2019-04-02 01:00

中國安全公司用簡單方法 揪出特斯拉自駕三大漏洞

2019-04-02 14:36

亂局棘手 梅伊遭遇接受軟脫歐壓力

2019-04-01 19:46

德仁五月一日即位 日本新年號「令和」

2019-04-02 00:46

13%殭屍企業橫行 專家：他們賴低利維生

2019-04-01 18:05

慎入！女童赤腳逛豬圈 腳底遭寄生蟲入侵

2019-04-02 12:19

歐通膨降溫 擴大寬鬆有影

2019-04-02 02:03

日本新年號令和 民眾興奮搶號外報紙

2019-04-01 17:35

英鎊轉貶 英脫歐B計畫全未過關 避險貨幣下跌

2019-04-02 06:45

比特幣莫名其妙大漲逾20% 衝破5,000美元

2019-04-02 13:44

烏克蘭大選首輪 諧星強壓現任總統

2019-04-02 00:39

影／慘！法富豪價值20億莊園成違建 須強制拆除

2019-04-02 13:18

Lyft上市後大漲 大股東樂天爽賺近10億美元

2019-04-01 21:54

亞股4月天 多頭喊衝

2019-04-02 02:02

高盛：脫歐讓英國GDP少掉近2.5%

2019-04-01 22:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top