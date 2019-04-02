彭博：鴻海數周內將在印度試產最新款iPhone

2019-04-02 16:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



知情人士透露，鴻海集團將在數周內於印度開始試產最新的iPhone。值此之際，蘋果正試圖在印度挽回銷售業績。

彭博資訊報導，消息人士指出，鴻海這次是在位於清奈郊區的工廠啟動全面組裝之前進行試產 iPhone X系列機種。台灣另一家代工大廠緯創已於印度班加羅爾的工廠組裝蘋果的舊機款，包括 iPhone 6s、iPhone SE 與 iPhone 7。

消息人士透露，鴻海的印度組裝產線將在蘋果9月宣布下一代iPhone機款時，供貨給當地與出口市場。他們指出，鴻海初期將為蘋果投資約3億美元，隨著產能擴張再加碼投資。

鴻海集團目前在印度南方省份安得拉邦（Andhra Pradesh）與坦米爾納杜邦（Tamil Nadu）有兩座組裝廠，為小米與諾基亞代工生產裝置。

在美中貿易戰之際，將更多生產移往印度也有助蘋果和鴻海減少對中國生產的依賴。印度報（The Hindu）去年12月報導，鴻海2019年將在清奈廠生產 iPhone，當時是引述以坦米爾納杜邦首長Edappadi K. Palaniswami為首的內閣會議的一項聲明做為消息來源。

蘋果iPhone在印度的智慧手機市占僅剩約1%，原因是過高的價格嚇壞消費者。在印度組裝iPhone將有助蘋果產品免去20%的進口稅，同時還能符合在印度30%當地供應採購的規定，這項規定能允許外資企業在當地開設直營的門市店面。

市場研究公司Counterpoint Research研究主任Neil Shah表示：「從蘋果看來，印度市場看起來微不足道，因此蘋果的策略一直很短見」，「他們沒有利用當地的潛力，而印度今年的智慧手機使用人數將突破5億人」。

Neil Shah指出，隨著蘋果在中國的市占下滑，加上美中貿易戰升溫，蘋果必須要將市場分散至印度，「蘋果不再把所有雞蛋放在同一個籃子裡」。

印度民眾去年購買逾1.4億支智慧手機，其中僅170萬支是蘋果品牌，因為消費者較青睞來自中國的平價款手機，例如在小米的印度官網，紅米Note 7 的定價為9,999盧比（143美元），是蘋果iPhone X在印度售價的十分之一。