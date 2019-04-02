登月開採水源 澳洲想藉商業投資攢太空經費

2019-04-02 16:25 中央社 雪梨2日綜合外電報導



從發射能追蹤牛羊活動的小型衛星到計畫登月開採水源，澳洲想在各國的月球探索中殺出重圍，需借重擅長偏遠採礦的技術優勢，吸引企業參與並取得太空經費。

拜科技實力與發射成本降低之賜，讓去年才成立的澳洲太空總署（Australian Space Agency）得以透過商業手法逐鹿太空。澳洲太空總署希望運用澳洲擅長的採礦技術、發展中的自動化與成長快速的新創文化，讓澳洲太空業規模在2030年前翻3倍，達到120億澳幣。

● 立志成為最商業化的太空總署

澳洲太空總署的預算，僅4年4100萬澳幣（約新台幣8.9億），和美國國家航空暨太空總署（NASA）每年200億美元（約新台幣6000億元）、歐洲太空總署（European Space Agency）64億美元（約新台幣1920億元）相去甚遠，在雄心勃勃卻口袋不深的情況下，澳洲太空計畫必須夠商業，才能吸引業界興趣。

澳洲太空總署副署長穆爾菲特（Anthony Murfett）說：「因為技術微型化、發射成本降低以及創新循環加快等等因素，我們見證到這塊領域的重大轉變。」

他說，澳洲太空總署的目標是成為「全球最以產業聚焦為重的太空總署之一」。

新南威爾斯大學（University of New SouthWales）太空工程研究中心（Australian Centre forSpace Engineering Research）主任丹普斯特（AndrewDempster）提出登月開採水源的提案時，重點放在降低力拓集團（Rio Tinto Group）等大型能源企業的投資風險。

丹普斯特說：「他們不想在這個階段加入，是因為風險和他們之前所面對過的不一樣，工程挑戰方面也是同樣狀況。團隊得提出讓人信服的商業論點。」

力拓在今年1月一份報告裡透露正跨足太空業，想看自家採礦技術能如何運用在太空領域，特別是怎麼用上自動探鑽技術。

● 開採月球水源 澳洲探月雄心

月球的水具有潛力，有望成為執行長期載人火星任務時的火箭燃料來源。丹普斯特說：「把地表的東西帶上軌道或深入太空要花很多錢，若能把在太空生產水的成本降得比把水帶到太空還低，就能占得先機。」

目前探月的國家越來越多，中國「嫦娥四號」探測器今年1月登陸月背，以色列私人機構的探測器則在前往月球途中，印度預計本月發射登月探測車，歐洲太空總署已表示，要在2024年之前開始開採月球水源。丹普斯特的目標，則是讓澳洲5年內展開探月任務。

澳洲太空總署成立雖不到9個月，但參與太空競賽則早已行之有年，也是他們逐鹿太空雄心的本錢。

澳洲是第一批從本土發射衛星的國家，1967年就從烏麥拉（Woomera）軍事基地發射探測器進入軌道，1969年美國太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）首次月球漫步，轉播到全球的電視訊號多靠澳洲帕克斯電波望遠鏡（Parkes Radio Telescope）接收。

如今，澳洲的太空商業機會仍落在通訊以及遠距探測衛星領域。

中央昆士蘭大學（Central QueenslandUniversity）正研究運用衛星定位追蹤牛羊活動的計畫，阿得雷德的Myriota公司則在測試感應器，能追蹤大洋漂流物，感應器能連結衛星網絡，提供洋流、海面溫度、氣壓等精確數據。