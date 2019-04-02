中國安全公司用簡單方法 揪出特斯拉自駕三大漏洞

2019-04-02 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



中國大陸安全公司「騰訊科恩實驗室」29日公布特斯拉的實驗性安全研究，研究人員以特斯拉Model S為對象進行實驗，結果發現特斯拉自動駕駛技術的三大缺失，包括外在天氣、道路視覺辨識可能受到干擾，以及可透過遊戲把手控制自動駕駛系統。

研究人員發現，在馬路上放上三個干擾貼紙，自動駕駛就會將車子導向錯誤車道，

騰訊科恩表示：「根據研究，我們證明在路上放干擾貼紙後，自動駕駛會取得這項訊息，並做出錯誤判斷，導致車子進入反車道。」

騰訊科恩譴責特斯拉自動駕駛如此輕易被操弄，並稱要設計低程度的攻擊相當簡單，而且材料也很容易取得。

騰訊科恩表示，在研究團隊製造的道路上，車子受干擾後開到對面車道，其實特斯拉應該忽略假路況，這樣可能避免一場車禍。

特斯拉可以感應外在天氣，在下雨時啟動雨刷。但研究團隊在特斯拉前方播放視覺干擾影像後，特斯拉的雨刷卻自行啟動。

在另外一個實驗中，研究人員用無線遊戲手把控制特斯拉。特斯拉先前表示已修正此情況，2017年已安全升級，2018年又有另一次全面的安全升級。

特斯拉發出聲明回應騰訊科恩，研究人員調整車子周遭的物理環境，造成車子自駕時表現異常。但是這並非真實世界中該擔憂的事情，因為任何時後只要人類駕駛轉動方向盤或踩剎車，就能輕易凌駕於自動駕駛。

騰訊科恩2016年故意讓特斯拉連上惡意無線網路熱點，然後成功駭入並遠端操控特斯拉。該公司過去也曾揭發BMW部分車款的安全疑慮。