分析師：台灣可能從美禁購伊朗石油豁免名單中除名

2019-04-02 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



路透報導，川普政府一名高官1日說，美國退出與伊朗的核協議即將在5月屆滿一年，美方正在考慮增加對伊朗的制裁，其中一項工具是改變豁免名單，禁止更多國家地區進口伊朗石油。台灣原列名豁免清單，獲准進口伊朗石油，現在有分析師說，台灣可能會被美方從清單上移除。

美國去年退出伊朗核協議後，重啟對伊朗的制裁，11月5日起禁止他國進口伊朗石油，但美方將中國大陸、印度、日本、南韓、土耳其、義大利、希臘、台灣這8個進口方，列為豁免對象。

要求匿名的一位美國官員1日說，美國政府希望在未來幾周採取更多制裁措施，且財政部已在準備中。去年美方將8個伊朗石油進口國列為豁免清單，但現在可能改變。這位官員還說，美國有能耐不給任何國家豁免，「我認為，那是我們的方向。」

縮減豁免清單意謂限制更多國家進口伊朗石油。上述官員說，美國先前曾把目標設為迫使伊朗石油出口降為零，現在這個目標並未改變，美國國內生產的石油可協助扺銷此一變動。