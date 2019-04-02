台灣人在東京旅館暴斃 疑體內藏毒袋破中毒死

2019-04-02 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



朝日電視台報導，3月30日一名台灣男性在東京台東區旅館內暴斃，日本警方懷疑他涉及走私違法藥物，因體內分裝藥物的袋子破裂而中毒死亡。

根據報導，一名投宿台東區旅館的62歲台灣人被發現死在旅館房內，與他一同投宿的另外兩名台灣男性行蹤不明。根據搜查關係人士的說法，在這名男子體內發現50袋分裝的違法藥物，其中有一部分袋子破裂，男性很可能因此藥物中毒死亡，警視廳認為可能涉及違法藥物的走私，正在追查行蹤不明2人的下落。