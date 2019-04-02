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瑞典百年報紙靠三招成功轉型 足為各國挣扎紙媒借鏡

2019-04-02 11:21經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

紐約時報等老字號傳統媒體成功轉型行動媒體 ，引起各界矚目。不過，金融時報指出，真正兼顧高品質高獲利的數位新聞的成功例子，非瑞典最大報莫屬。

在人口不及台灣一半的瑞典，當地第一大報每日新聞報（Dagens Nyheter）和各地紙媒一樣，面臨讀者老化，廣告收入下滑。每日發行量由2009年的36.9萬份，減到2015年的25萬份。

如今，不到五年，每日新聞報轉盈，發行收入達到歷史新高。純數位訂閱用戶（目前每月收13美元）由2005年只有2,000增加到16萬，搭配報紙和數位版本的訂戶則有17萬。去年廣告收入為4.6億瑞典克朗，還不到2000年的1/3，但今年可望獲利1億克朗。

在發行量持續下滑的情況下，每日新聞報是怎麼辦到的？金融時報分析，每日新聞報做了以下三大調整：

●提升與讀者關聯度

每日新聞報全力集中在兩種新聞，一種是有意思的新聞，一種是有關聯性的新聞。年僅40歲的總編輯沃洛達斯基（Peter Wolodarski）把重點放在保持獲利，而不一味追求虛有其表的訂閱量。他調高報紙售價，取消免費贈閱報紙，降低印報成本，並精簡通路管道。同時，讀者使用數位付費收看內容的方式也更簡化。

●呼應社群回饋，做網友喉舌

沃洛達斯基運用社群媒體，選擇和其他媒體不同的路。每日新聞報的內容不跟臉書和Google合作，但記者會運用社群媒體所提出有用的觀點來要求政治人物回應，或向企業領袖提出新奇構想等。不時瀏覽社群媒體，也讓每日新聞報的編採人員能密切留意他們新聞在社群的回饋。

●品牌化產品和服

每日新聞報也小心翼翼推出品牌商品和服務，鎖定高檔產品，像是以Dagens Nyheter的品牌，售價1.15萬克朗的電動自行車。另外，該公司也經營遊覽歐洲、售價2.5萬克朗的兩個套裝觀光行程。

每日新聞報2004年的版面。美聯社
每日新聞報2004年的版面。美聯社
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