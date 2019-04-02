隱藏的財富！台北超級富豪人數全球第8 但低調不愛炫富

2019-04-02 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



彭博報導，根據萊坊（ Knight Frank ）2019年財富報告，台北超級富豪人數居全球城市第八；許多家庭的財富透過在中國大陸設廠投資而累積，不過多數這些台灣富豪相對低調，不會高調炫富。

彭博指出，雖然中國億萬富翁的成長速度可能領先全球，但是台灣自1950年代便開始累積財富。根據萊坊2019年財富報告，在全球列表城市中，台北超級富豪人數排名第八，有1519人的淨資產至少超過3000萬美元（約台幣9.3億元）；而且預計在2023年前會增加至1864人。

國際拍賣行蘇富比（Sotheby）計畫在紐約拍賣現代主義色域繪畫大師羅斯柯（Mark Rothko）的作品，為了展示作品，蘇富比來到亞洲希望吸引可能買家。在蘇富比的香港據點外，羅斯柯的作品只到台灣這站展出。

蘇富比亞洲區主席黃林詩韻（Patti Wong）表示：「我們把藝術作品帶到有買家的地方。台灣市場對我們很重要。」

彭博介紹，在台灣這座2360萬人的島上，1970年代大量出口累積財富，到了1980年代開始電子代工。當中國開放投資後，許多台灣企業也跨岸搭上中國產業成長的順風車，財富回流到台灣後出現一些驚人的財富象徵，例如台北101大樓。

不過台灣創業家把大量財富放在海外。根據一份瑞銀集團（UBS）報告，台灣人有5000億美元的海外資產，僅次於中國1.4兆美元和美國7000億美元。

彭博指出，台灣超級富豪也熱愛房地產，他們平均每人有5.4棟房屋；相較之下，香港約為4棟，中東則為4.6棟。

此外，台灣有許多財富屬於未上市公司的企業家所有。瑞銀台灣區總經理陳允懋表示：「我們超過90%的客戶是未上市公司的企業家。」

富邦金控董事長蔡明興表示：「我們不愛招搖，台灣人從日本學到謙虛的重要性，也重視中國傳統謙遜美德。」

陳允懋頗為認同，他說：「我們多數客戶從不搭商務艙。」

台灣寶麗廣場董事長梁怡敏指出，但這並不表示台灣頂端1%的人不知道如何享受財富，只是他們不喜高調。