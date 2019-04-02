印度擊毀衛星400碎片漫天飛舞 NASA：危及太空站

2019-04-02 09:32 中央社 華盛頓1日綜合外電報導



美國國家航空暨太空總署（NASA）署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）今天稱印度日前摧毀一枚衛星是「很糟糕」的事，製造400件軌道碎片並對國際太空站的太空人構成新危險。

5天前，印度在飛彈測試中擊落一枚低軌道衛星，以證明躋身全球先進太空強權之列。布萊登斯坦今天向NASA員工談話時，發表上述言論。

布萊登斯坦解釋，並非所有碎片都大到可以追蹤。他說：「我們目前在追蹤的是大到足以追蹤的物體，我們在說的是約10公分以上的碎片，目前已經追蹤到約60件。」

印度是在相對較低的300公里高空摧毀這枚衛星，遠低於國際太空站（International Space Station）與軌道上的多數衛星。

布萊登斯坦說，不過有24件碎片「飄浮在國際太空站頂點上方」。

他還說：「把碎片噴到國際太空站頂端上方，這是很糟糕的事。」他又說：「這類活動跟人類太空飛行的未來發展是無法共存的。」

他說：「這令人無法接受，NASA必須非常清楚這件事對我們造成的衝擊。」

美軍會追蹤太空中的物體，以預測國際太空站與衛星承受的撞擊風險。他們目前在追蹤2萬3000件10公分以上的物體。

這包括約1萬件太空碎片，其中近3000件是由單一事件造成的，即中國2007年進行反衛星飛彈試驗，擊毀軌道高度約853公里的衛星。

布萊登斯坦說，印度試射飛彈導致物體在10天內撞上國際太空站的風險增加44%。

不過，撞擊風險會隨著時間消散，因為很多碎片進入大氣層時會燃燒殆盡。