川普推銷美牛 日擬撤狂牛症疫區國進口月齡限制
朝日新聞報導，日本厚生勞動省4月1日提出撤銷美國、加拿大、愛爾蘭三國牛肉進口月齡限制的政策方向；也就是說，日本政府擬廢除狂牛症疫區牛肉進口的月齡限制。
日本內閣府食品安全委員會專門調查會今年1月提出的評估報告指出，只要切除特定部位、有適當的處置，牛的月齡不會對人造成影響。厚生勞動省依此在4月1日的專家會議中提出廢除限制的方針，會中沒有異議。即日起至26日將募集公眾意見。
日本政府擬在5月以後與各國重新協議牛肉輸日條件、衛生證明等，完成後將通知檢疫所等相關機構。
狂牛症（BSE）染病牛隻的腦部組織會出現空洞化狀似海綿樣的病變，人類食用也有染病的風險。日本在2003年禁止進口美國產的牛肉。2005年雖重新開放進口美牛，仍限制僅能進口去除腦、脊髓的特定部位後、30個月月齡以下的牛。
朝日新聞指出，2017年統計顯示，美牛進口量約29萬6000噸、加拿大2萬7000噸、愛爾蘭約1000噸，大部分牛肉年齡不到20個月，一般認為月齡限制對進口的影響很小。
此前，日媒共同社曾分析，美國持續要求日本放寬牛肉進口限制，川普政府上台後加強施壓，要求盡快撤銷限制，增加美牛出口，以削減對日貿易逆差。有人認為，跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）生效，與美國競爭的澳洲產牛肉在日本將變得更便宜。美方考慮一旦撤銷進口限制由於不再需要區分月齡，可降低出口成本。
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