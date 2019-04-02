川普推銷美牛 日擬撤狂牛症疫區國進口月齡限制

2019-04-02 08:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



朝日新聞報導，日本厚生勞動省4月1日提出撤銷美國、加拿大、愛爾蘭三國牛肉進口月齡限制的政策方向；也就是說，日本政府擬廢除狂牛症疫區牛肉進口的月齡限制。

日本內閣府食品安全委員會專門調查會今年1月提出的評估報告指出，只要切除特定部位、有適當的處置，牛的月齡不會對人造成影響。厚生勞動省依此在4月1日的專家會議中提出廢除限制的方針，會中沒有異議。即日起至26日將募集公眾意見。

日本政府擬在5月以後與各國重新協議牛肉輸日條件、衛生證明等，完成後將通知檢疫所等相關機構。

狂牛症（BSE）染病牛隻的腦部組織會出現空洞化狀似海綿樣的病變，人類食用也有染病的風險。日本在2003年禁止進口美國產的牛肉。2005年雖重新開放進口美牛，仍限制僅能進口去除腦、脊髓的特定部位後、30個月月齡以下的牛。

朝日新聞指出，2017年統計顯示，美牛進口量約29萬6000噸、加拿大2萬7000噸、愛爾蘭約1000噸，大部分牛肉年齡不到20個月，一般認為月齡限制對進口的影響很小。