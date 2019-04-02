樂觀展望助油價升至今年高點 金價小跌

2019-04-02 08:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周一攀升約2%至年內新高，因經濟成長率緩解，原油供給趨緊；美中製造業數據優於預期，使金價承壓，小幅下滑。

布蘭特原油期貨收漲1.43美元或2.1%，結算價報每桶69.01美元。今年第1季，布蘭特原油累計上漲27%。西德州原油期貨收漲1.45美元或2.4%，結算價報每桶61.59美元，第1季累計上漲32%。

Again Capital Management合作夥伴John Kilduff表示：「美國和中國的製造業採購經理人指數（PMI）強勁，提振油價。先前一系列疲軟經濟數據的疑慮緩解。」

石油輸出國組織（OPEC）3月供給降至四年低點，因最大出口國沙烏地阿拉伯的減產幅度高於協議內容，且委內瑞拉產量因制裁和停電進一步下降。另外，美國鑽井平台數量降至近一年來最低水準。

金價周一小幅下滑，因美國製造業數據強勁，抵消零售銷售數據疲弱；鈀金上周重挫11%後，周一反彈大漲3%。

黃金現貨下跌0.2%，報每英兩1,289.20美元；美國黃金期貨收跌0.3%，報每英兩1,294.20美元。

滿地可銀行基本金屬及貴金屬衍生品交易主管Tai Wong表示：「疲軟的零售銷售數據提振金價，但強勁的製造業數據讓金價回吐漲幅。」

不過，黃金前景看漲；分析師指出，歐元區3月通膨放緩，支持歐洲央行（ECB）延遲收緊貨幣政策的決定。此外，市場預期美國聯準會（Fed）將不會升息，加上經濟成長的不確定性，可能幫助金價強勁反彈。