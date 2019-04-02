Lyft掛牌上市第二日跌破發行價 可能拖累Uber

2019-04-02 07:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



叫車服務公司Lyft上市第二個交易日股價暴跌，跌破首次公開發行股票（IPO）的發行價，對其他準備IPO的獨角獸公司而言並非好兆頭，也可能拖累準備在5月IPO的Uber。

Lyft的IPO案相當成功，巡迴說明會第二天便宣布已獲超額認購，並在IPO前夕調高IPO價格區間。發行價最終定在每股72美元，上市首日一度大漲21%至87美元，收在78美元。不過，Lyft股價周一回吐漲幅，下跌11.85%至每股69.01美元。

賓州大學華頓商學院的金融教授David Erickson表示，承銷商非常擅於炒熱IPO，但在IPO之後如何維持市場情緒，攸關市場心理學。他說：「我很意外，Lyft的股價這麼快就跌破發行價。上周五的熱情顯然已經消退，一旦失去動能，短期內很難恢復。」

新股上市時，承銷商可透過超額配售權（greenshoe）穩定股價；以Lyft來說，承銷銀行有權在發行後約一周內認購487.5萬股。不過業界人士指出，這種做法雖然可根據市場情況調節融資規模，使供需平衡，但在交易量巨大的IPO案中，幾百萬股可能不足以拉抬股價。據FactSet資料，上周五Lyft共有7,000萬股易手，是IPO發行數量的逾兩倍。

路透專欄作家Eric Newcomer表示，上市交易的前幾天，不宜過度解讀。以Snap為例，該公司的IPO價格為17美元，上市四個月後才跌破這個水準，目前仍未回升至發行價。臉書股價在上市第二天也跌破發行價，第一年的股價震盪，之後才大幅上揚。