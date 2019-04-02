道瓊大漲330點 美中製造業數據強勁緩解成長疑慮

2019-04-02 06:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周一收漲，因美國和中國的製造業數據樂觀，緩解投資人對全球經濟成長放緩的疑慮。

道瓊工業指數收漲329.74點或1.27%，報26,258.42點；標普500指數上漲32.79點或1.16%，報2,867.19點；那斯達克指數收漲99.59點或1.29%，報7,828.91點。

中國3月製造業意外恢復成長，為四個月來首見。美國3月製造業指標優於預期，刺激美國公債殖利率創1月以來最大漲幅。JonesTrading首席市場策略師Michael ORourke表示：「中國經濟數據反彈，風險意願因此增強。」

對全球成長放緩的疑慮以及美國聯準會（Fed）政策轉變打壓股市，使美債殖利率倒掛。但10年期美債殖利率已回升，且在周一觸及一周高點，扶助提振金融股。

SunTrust Advisory Services的首席市場策略師Keith Lerner表示：「公債殖利率已消化暗淡的前景，這是金融股周一領漲的原因。」

不過，對經濟成長放緩的疑慮並未完全消散。投資人正在等待美企第1季財報季，分析師預期，美企獲利將自2016年以來首次下滑。

汽車類股周一上漲，中國國務院決定，4月1日起繼續暫停對原產美國的汽車及零件加徵關稅。通用汽車、福特汽車股價分別上漲1.8%和2.3%。

晶片類股上揚，因製造商的營收大部分來自中國。費城半導體指數周一上漲2.5%，