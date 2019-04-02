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英鎊轉貶 英脫歐B計畫全未過關；避險貨幣下跌

2019-04-02 06:45經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

英鎊走貶，吐回周一升勢，英國下議院就四項不同的政策進行投票，卻沒有一項過關。隨著風險偏好回暖推動美債殖利率和美國股市走高，避險貨幣下跌。

英鎊兌美元紐約匯市原本上漲0.6%至1.3115附近，一度上漲0.9%，市場預期英國國會可能支持英國脫歐後留在單一市場的動議，紐約時間下午5點揭曉，四案竟全遭否決，英鎊轉而下跌。

在亞洲盤最新報價，英鎊兌美元走貶0.3%至1.3060。

紐約時間下午5:00，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌 0.05%至97.232。在美國2月份零售意外下降後，美元一度跌至日內低點，隨後縮小跌幅，因供應管理協會製造業數據優於預期。

日圓和瑞郎在主要貨幣中領跌，因美國10年期公債殖利率升至2.49%左右，並且強於預期的中國製造業數據緩解對全球成長的顧慮，令避險需求降溫。挪威克朗、澳元等大宗商品貨幣隨同原油上漲。

歐元兌美元下跌0.1%，至1.1210附近，一度上漲0.3%，至1.1250。疲弱的經濟數據打壓歐元，歐元區Markit製造業PMI指數報47.5，低於預估的47.6，3月核心CPI漲幅也略低於預估的0.9%。

美元兌日圓升0.4%，至111.35，有望連續第三個交易日上漲，受風險偏好增強提振。美元兌瑞郎上漲0.4%，至盤中高點0.9995。

Hondius Capital Management投資總監、前Cantor Fitzgerald執行長Shawn Matthews認為，美元已經到頂。他表示，如果美中達成貿易協議，他傾向做多亞洲貨幣兌美元。

英鎊走貶，吐回周一升勢，英國下議院就四項不同的政策進行投票，卻沒有一項過關。路透
英鎊走貶，吐回周一升勢，英國下議院就四項不同的政策進行投票，卻沒有一項過關。路透
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