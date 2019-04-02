歐製造業景氣萎縮 亞洲回穩

2019-04-02 02:06 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 葉亭均 ／綜合外電



全球3月製造業景氣呈現分歧走勢，美國擴張速度放緩、歐元區景氣更加快萎縮至近六年來最疲軟，前瞻指標也顯示前景黯淡，但亞洲出現回穩跡象，中國大陸工廠活動意外回暖，反映刺激措施可能產生效果，也帶動台、日、韓景氣萎縮程度緩解。

美國3月IHS Markit製造業採購經理人指數（PMI）最終值為52.4，低於初估的52.5。不過，供給管理協會（ISM）的數據則顯示，美國3月製造業指數攀升至55.3。

歐元區3月IHS Markit製造業PMI最終值遭下修至47.5，為2013年4月來最低。德國上月製造業PMI更降至44.1，為80個月低點，顯示歐元區經濟展望疲軟之勢甚於預期。IHS Markit首席經濟學家威廉森說：「觀察一些前瞻指標，下滑風險加劇，這股趨勢第2季可能進一步惡化。」

亞洲則顯露回穩跡象，日本3月製造業PMI至49.2，南韓至48.8，台灣從三年半低點的46.3升至49，雖都仍低於50的景氣榮枯分界，反映國內外新訂單下滑導致製造業景氣持續萎縮，但萎縮程度已減緩。

IHS Market經濟學家菲德斯指出，台灣製造業的生產、新訂單與外銷下滑速度減緩，企業則暫時增加員工人數，為四個月來首見。

中國大陸3月財新/Markit製造業PMI也升至50.8，為八個月高點，更象徵景氣恢復擴張。金英證券經濟學家蔡學敏指出，大陸景氣改善也帶動亞洲其他地區，主要受惠於市場樂觀看待美中有望談成貿易協議，以及大陸政府提高放貸與減稅等計畫將刺激需求。

東南亞製造業景氣也有回暖跡象，包括印尼與越南進一步擴張、泰國由萎縮恢復擴張，不過馬來西亞與菲律賓PMI小幅下滑。

分析師指出，大陸的刺激措施至少帶動製造業景氣回穩，跡象顯示，美中可望達成貿易協議，讓業者恢復一些信心，若真能達成協議，將有助亞洲製造業在下半年恢復活力。