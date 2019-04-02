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歐通膨降溫 擴大寬鬆有影

2019-04-02 02:03經濟日報 編譯任中原／綜合外電

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歐元區3月通膨率低於預估，且核心通膨率降到近一年來低點，可能是受到復活節假期的基期效應、及經濟成長減緩的雙重影響，且預示歐洲央行（ECB）可能採取進一步寬鬆措施。

ECB官員已延後首度升息的可能時機，預料將於6月宣布第三輪「定向長期再融資操作」（TLTRO-III）的細節，擴大寬鬆政策的規模。

歐盟統計局1日公布，3月整體消費者物價指數（CPI）比去年同期攀升1.4％，升幅比市場預估的1.5%小，也不如2月的1.5%。

歐元區3月核心CPI則年升0.8%，也分別不如經濟學者預測的0.9%、及2月的1.0%，且距離ECB的「低於但接近2%」通膨目標更遠。

3月能源價格上漲，推升整體通膨率0.2個百分點；但服務業及食品價格下跌，將通膨率共壓低0.2個百分點。服務業價格年升率由1.4%降到1.1%，顯示通膨勢頭減弱。

由於去年復活節假期落在3月，曾使機票、套裝旅遊等項目的價格上升，但今年復活節落在4月，使3月通膨相對偏低，也可能使4月通膨率上升。

彭博經濟學者指出，歐元區整體以及核心CPI減緩，將增添ECB官員對於經濟走緩正在衝擊物價的憂慮。

ECB於4月召開利率決策會議時，預料將強調扣除套裝旅遊成本的「超級核心」（supercore）通膨率已連六個月上升，並預測4月通膨率將加速上升。2月超級核心通膨率（最新數據）為年升1.31%，是2013年9月來最高水準。

ECB決策官員也擔心經濟成長減緩正在壓抑通膨。德國3月製造業仍大幅萎縮，歐元區的經濟信心也進一步下降，只有服務業信心相對較強。

歐元區就業雖持續改善，2月失業率維持在7.8%，為十多年來最低，但通膨依舊疲軟。由於全球製造業景氣偏弱，且需求疲軟，因此就業改善及工資上升並未能拉升通膨。

通膨ECB
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