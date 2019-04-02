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沙國石油公司 去年地表最賺錢企業

2019-04-02 02:02經濟日報 編譯任中原／綜合外電

即將發債的沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）揭開神祕的財務面紗，去年是「地表最賺錢企業」。但因沙國對Aramco徵收重稅及權利金，又多方影響營運，使Aramco現金流取得能力及信用評等都不及同業。

Aramco本周將發行110億美元公司債，因此首度揭露部分財務資訊。穆迪及惠譽都給予第五高的信評等級，惠譽給予「A+」評等，穆迪則給予「A1」評級。

穆迪1日指出，Aramco去年淨利為1,111億美元；惠譽指出，Aramco去年息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）為2,240億美元，遠高於蘋果及埃克森美孚。Aramco去年營運現金流量為1,210億美元，資本支出為351億美元；去年底時Aramco的現金餘額為488億美元，負債為270億美元。

Aramco稅負占獲利總額的50%，且營收還須支付最高20%的權利金，使現金流量承受沈重負擔。

惠譽說，Aramco去年從每桶原油取得的現金流量為26美元，低於殼牌的38美元及道達爾的31美元，顯示獲利能力不如同業。Aramco與沙國王室「關係密切」；政府並規定Aramco產量、稅負及股利水準，影響Aramco營運。相較下，惠譽給予殼牌及埃克森的信評都是AA-。

惠譽沙烏地阿拉伯王室
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