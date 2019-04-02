亞股4月天 多頭喊衝

2019-04-02 02:02 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



亞股在上季締造2012年來同期最強的漲勢後，如今進入多頭人士幾十年來最愛的4月，因為數據顯示，亞股4月漲幅為全年之冠。分析師認為，東南亞股市將受惠於「選舉行情」繼續衝高，印度股市可望創新高，大陸A股漲勢則可能在第2季放緩。

MSCI亞太指數上季大漲8.9%，為2012年來同期最佳，而該指數1980年代問世以來，歷年4月有77%的時間走高，平均漲幅達2.3%，其他月份的漲幅都望塵莫及。

4月多頭氣勢銳不可擋的原因，可能是許多企業陸續公布去年年報，並提出全年展望，使市場出現樂觀氣氛。往年MSCI亞太指數表現最差的月份是8月，約65%時間告跌，平均回檔1.7%。MSCI AC世界指數4月表現也不俗，平均漲2%，但4月與12月上漲的頻率一樣高。

由於亞股今年已出現一波漲勢，現在的問題在於能否維持上攻動能。Oanda公司資深市場策略師哈雷表示，只要經濟數據保持既定趨勢，且美中貿易談判未破局，今年4月上漲的可能性很高。

分析師認為，印度央行本周預料將宣布今年第二度降息，而即將到來的國會大選也有助拉抬信心，可望助長股市漲勢，帶領股市衝上新高。印度標普BSE Sensex指數1日盤中便一度觸及新高，終場回落至38,872點，收漲0.5%。

分析師與經理人也說，大陸A股第2季將繼續上衝，但漲勢將趨緩，預估上證綜合指數本季底的報價為3,200點。

美股投資人也搶搭上漲列車。根據EPFR全球公司，投資人今年初雖曾從美股共同基金和指數股票型基金（ETF） 撤出資金，但在3月13日止當周，流入這些基金的總額超過250億美元，為一年來最高，擔心錯過上漲行情。

投資人正在因應企業獲利可能下滑、全球成長放緩、英國脫歐等不確定性，但美中貿易談判展望樂觀、美國聯準會（Fed）轉鴿等因素都提振多頭信心。