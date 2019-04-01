13%殭屍企業橫行 專家：他們賴低利維生

2019-04-01 18:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



過去十年的超低利率孕育出許許多多苟延殘喘的殭屍企業，如今這些債台高築公司所賺的錢，還不足以支應貸款的利息。這可不是個好跡象。

CNN Business報導，根據美銀美林，先進經濟體中殭屍企業數量達536家，占殭屍企業總數的13%。由於去年全球經濟強勁成長，這個數字有點令人意外。美銀表示，事實上，目前殭屍企業的數量，與金融海嘯衝擊最慘烈時期的626家相去不遠。

美銀首席投資策略師哈奈特表示：「上次（金融海嘯）要當殭屍企業很容易，因為所有企業的獲利都在崩跌。」

那麼這次的原因是什麼？經濟學家歸咎於這個超低利率時代。唾手可得的流動性，使企業得以便宜成本借貸，低利率也鼓勵投資人押注風險較高的企業。

美國聯準會（Fed）將利率維持趨近於零達近十年之久，資產負債表也擴張到4.5兆美元。哈奈特說，利率如此之低，企業要倒閉也很難。

更何況，本來已走在升息路徑上的Fed，在本月的利率決策會議中，明顯更往鴿派靠攏。歐洲及日本央行，更尚未脫離負利率。

但殭屍企業會浪費社會資源。哈奈特說，本該破產的企業繼續在營運，而這些企業會使用資源，例如，本應更有效率用在其他地方的資本與人力。

事實上，國際清算銀行（BIS）的文件發現，從1980年代後期的低利率時代起，殭屍企業逐步增加。1980年代後期先進經濟體約有2%企業是殭屍企業，到了2016年已升至12%。

如果Fed的利率一直維持在低檔，還不致構成問題。但若美國現在處於歷史低點的失業率，再加上技術勞工短缺，導致薪資急速上漲，可能迫使聯準會恢復積極升息。