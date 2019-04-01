不再羡慕大企業工作 南韓千禧世代更想做網紅

2019-04-01 14:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



許多南韓的千禧世代一再嚮三星、現代這種大財閥裡的高薪工作，寧可離職致力成為網紅，或是搬到鄉下務農。

36歲的尹暢玄（譯音）告訴路透，四年前由安穩的三星電子研究員辭職，改做YouTuber時，父母說他該去檢查精神正不正常。他在三星那份工作，年薪6,500萬韓元（約5.8萬美元），是南韓平均初入職場薪資水準的三倍，公司提供最高等級的健康保險，還有其他福利，是傳統大學畢業生羡慕的工作。

不過尹暢玄說，經常要值夜班燒盡了他的精力和夢想，身旁的工作前輩沒幾個人是開心的，再看到有限的升遷機會和房價飆到買不起房子。他決定放棄一切，改做收入不穩定的網路內容提供者。

路透報導，即便大環境就業情況不佳，很多也還是爭著想進財閥所屬的大企業工作，南韓千禧世代中還是興起一股抛棄穩定白領工作的浪潮。

全球的年輕世代都有這樣不再以主流大公司高薪工作為上的趨勢，他們不想勉強自己符合社會的傳統期待。南韓國立技職教育與訓練研究所勞力市場研究所潘佳雲（譯音）認為，南韓這類情況的問題會更多，因為南韓的企業論資排輩的階級結構根深蒂固，大學畢業生所有的技能同質性又很高，工作成就感低落。

南韓人的工作滿意度在OECD國家中最低，只有55%。在今年1月南韓的主要社群網站上的新年新希望，「辭職」出現在前十大之列。

張洙漢（譯音）也是從三電子辭職的一員。他2016年開辦了一間「辭職學校」，教人如何辭職，課程包括如何運用YouTube、如何管理自我認同危機等等。現在累計的學員數超過7,000人。

南韓離開城市搬往鄉下改當農夫的人口在2013-2017年成長了24%，有1.2萬人。