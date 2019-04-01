陸股率亞股大漲 陸製造業PMI回溫之速令市場士氣大振

2019-04-01 11:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



亞洲股市今天（1日）大漲，美股期指也上漲，美債下跌，中國製造業採購經理人指數（PMI）勁升，有助緩和市場對全球經濟減速的顧慮。

中國製造業PMI創7年來最大升幅的激勵下，大中華三地股市齊升。日本日經225指數也大漲2.2%，標普500指數期指漲0.7%。

上證綜指延續上周五大漲勢頭，今日一舉突破前期盤中高點，股指創下十個月來最高；恒生指數五連漲。台股指數升至近半年高位，鴻海創逾27年來最大漲幅，並率其他電子類領漲。

新時代證券策略分析師樊繼拓告訴彭博，陸股主要受到PMI數據超預期提振，不過PMI的持續性還需要後期驗證，往年這個時期PMI都不錯，因此預計大盤之後暫不會快速上漲，還會是區間震盪的格局；市場擔心的業績情況還需要繼續確認。

美銀美林中國經濟師指出，「我們認為政策寬鬆的效益發酵，率先推動PMI指標上揚。此外，減稅減費大於預期，財務狀況好轉，也有助提振製造業業信心。」

中國3月製造業採購經理人指數(PMI)從2月份的49.2升至50.5，創下自2012年以來的最大月度漲幅，超出了所有經濟學家的預估，表明該全球第二大經濟體走穩，預示全球前景將改善。

今天上午10:50，上證綜指大漲2.4%；滬深300指數上漲2.5%。恒生指數上漲1.7%，自2018年10月30日的收盤低點漲逾20%，邁向牛市。