天然氣價格降到負的！德州西部產量過剩要倒貼錢運出

2019-04-01 11:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



上周在美國德州西部，天然氣價格降到負值，天然氣生產商倒貼錢給管線營運商，幫忙把過剩的天然氣運出產區。

德州西部的二疊紀盆地盛產頁岩油，自2016年開始因為油價反彈引發開採頁岩油熱潮，產量至今翻倍，成長率120%。開採頁油時順帶產出天然氣，使得天然氣在此區的產量也同樣成長一倍以上。

此區天然氣的生產中心Waha，因生產過剩，上周四（3月28日）的天然氣報價居然一度下探到每百萬英熱單位只有負的2.5美元，收盤時稍有回升，但仍是負的1.95美元。

因為法規和安全考量，生產過多的天然氣，生產業者不能逕自排放到天空或是燒掉，一定要找到尚有空間可將氣體運送出去的管線營運商來運輸。二疊紀盆地區域內還有運能的管線營運商，現在等於賺兩手：天然氣生產商付錢給他們運走天然氣，再賣給有需要的客戶。

現在天然氣價格在Waha地區是負的，但在650英哩（1,046公里）以外的路易斯安那州Erath，可以賣到每百萬英熱單位2.67美元。

嗅到市場的成長需求，天然氣管線營運商Kinder Morgan，已經在此區建造兩條新的輸氣管線，其中一條造價17.5億美元的「灣岸快捷」管線，計畫在10月啟用。