日本顯示器公司獲紓困 本周將增資1,100億日圓以上

2019-04-01 08:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



彭博報導，日本顯示器公司（Japan Display）表示，本周可望達成一項協議，藉由發行股票和債券取得600億到800億日圓的融資，整體增資1,100億日圓（9.9億美元）以上。