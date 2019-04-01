台股ADR上周五無股票下跌 台積電漲1.5%

2019-04-01 06:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR上周五無股票下跌，大致跟隨台股起伏。台積電漲1.5%，較台北交易股票溢價近3%。

美國股市周五攀升，總結第1季創下近十年來最猛單季漲幅，也幾乎全數扳回去年崩跌頹勢。隨全球經濟成長走緩，市場押注各國央行會將利率保持於低檔，美中貿易戰疑慮也有所緩解。

標普500指數周五漲0.7%，第1季漲13%，是2009年以來最佳表現。道瓊指數周五漲211.22點，第1季共漲11%。那斯達克綜合指數周五漲0.8%，單季漲幅高達16%。費城半導體指數漲勢更高達20.8%。

台灣加權股價指數上周五大漲104.78點收10,641.04點，台積電漲1.5%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 66.49 +0.23 67.50 -1.50

友達 AUO 11.23 +0.28 11.35 -1.05

中華電 CHT 109.69 +0.57 109.50 0.17

台積電 TSM 252.76 +1.54 245.50 2.96

聯電 UMC 11.60 0.00 11.65 -0.42

資料來源：彭博