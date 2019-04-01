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今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-04-01 06:39經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

中國製造業PMI指數出現7年來最大反彈，美股、商品Q1創下多年來最佳單季表現。以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際和兩岸要聞：

●中國製造業PMI轉強

中國製造業官方指標3月出現反彈，表明隨著政策刺激措施的實施，經濟釋放回穩信號。3月製造業PMI從上個月的49.2升至50.5，創下自2012年以來的最大漲幅。非製造業PMI指數升至54.8，亦在榮枯分界線上方。

●美股Q1漲勢 十年最強

美國股市周五攀升，總結第1季創下近十年來最猛單季漲幅，也幾乎全數扳回去年崩跌頹勢。隨全球經濟成長走緩，市場押注各國央行會將利率保持於低檔，美中貿易戰疑慮也有所緩解。

標普500指數周五漲0.7%，第1季漲13%，是2009年以來最佳表現。道瓊指數周五漲211.22點，第1季共漲11%。那斯達克綜合指數周五漲0.8%，單季漲幅高達16%。費城半導體指數漲勢更高達20.8%。

叫車服務公司Lyft贏得投資人追捧，29日上市首日大漲8.7%，為今年緊鑼密鼓登場的首次公開發行股票（IPO）博得好彩頭。

●商品還會再漲嗎？

路透報導，大宗商品價格與投資未來幾個月可望持續反彈，原因包括美中預料將達成貿易協議、原油供給吃緊、美國穀物期貨空頭回補，以及商品價格常在全球經濟循環的末升段獲得拉抬。

分析師及交易員表示，涵蓋19種商品的湯森路透╱核心商品CRB指數，已從去年底的18個月谷底回漲10%，未來可望受惠於更加寬鬆的貨幣政策，而更上層樓。

●美國經濟真比全球強？

美國本周將公布製造業、零售支出及就業等一連串重要數據，經濟學家預期，這些數據將顯示，美國經濟在經歷去年底與年初的寒冬後，將顯露景氣回升的綠芽，暗示近來的經濟活動低迷只是暫時現象。

彭博資訊報導，美國本周陸續發布的2月零售銷售數據、3月汽車銷售將是觀察消費者是否持續擴大開支的指標，可望捎來喜訊，雖然股市去年底遭逢賣壓、退稅額不如預期等因素持續拖累消費者支出，但經濟基本面、就業及勞工薪資等數據仍良好。本周的3月供給管理協會（ISM）製造業指數及2月耐久財訂單，能用來判斷第1季製造業景氣是否依然疲軟、及企業資本支出的態勢。3月ISM製造業指數可望小幅攀升，而2月耐久財訂單數據雖然可能萎縮，但之前的2月製造業活動調查數據暗示，不計運輸的耐久財訂單可望成長。

特斯拉Model 3產量料衝高

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）本周將公布第1季產量與交車量，彭博追蹤數據顯示，第1季的Model 3產量可望逼近8萬輛，遠高於分析師預估的6.44萬輛。特斯拉執行長馬斯克也推文表示，歐盟與中國交車團隊的表現「令人驚艷」。

研究機構Visible Alpha的數據顯示，分析師預估特斯拉第1季電動車總產量為9.13萬輛，交車量為7.51萬輛；其中以Model 3的產量與交車量最高，分別達到6.44萬輛及5.5萬輛。

不過，彭博追蹤工具顯示，Model 3首季產量可能逼近8萬輛，高於分析師預測。彭博資訊指出，其追蹤工具迄今都相當精準，過去兩季與特斯拉實際產量的誤差都不到1個百分點，但特斯拉的跨國擴張也可能誇大了彭博的預測數據。

中國製造業PMI指數出現7年來最大反彈，市場士氣大振。路透
中國製造業PMI指數出現7年來最大反彈，市場士氣大振。路透
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